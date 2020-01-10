دوليه

يسعى النصر الفائز قبل أيام ببطولة الكأس السوبر، الى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستقبل الاتحاد اليوم في قمة منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي. ويتطلع النصر المتصدر برصيد 29 نقطة الى رد اعتباره من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في ظرف أسبوع في الموسم الماضي في الدوري قبل أن يقصيه من كأس الملك. ورغم افتقاد النصر لبعض العناصر المؤثرة أمثال عبدالرحمن العبيد وعمر هوساوي بداعي الاصابة والبرازيلي مايكون بيريرا والحارس الأسترالي براد جونز بداعي الايقاف، وعدم التأكد من جاهزية الحارس وليد عبدالله، الا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه يوم السبت الماضي ببطولة السوبر، فضلاً عن امتلاك الفريق لمجموعة من العناصر المميزة في مقدمتها المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل 6 أهداف في 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد. من جهته، يمر الاتحاد الثالث عشر برصيد 13 نقطة بظروف صعبة على كافة الأصعدة سواء الفنية أو الادارية حيث لم يفز في آخر أربع مباريات، فخسر أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل أمام الفتح في الدوري، قبل أن يقصيه الأخير من مسابقة كأس الملك. ورغم ذلك يأمل في ايقاف نزيف النقاط والخروج بنتيجة ايجابية، خصوصاً وأن صفوفه ستشهد مشاركة الحارس البرازيلي جروهي ومواطنه جوناس اللذين كانا على قائمة الاستثمار قبل أن يتم قيدهم في الفترة الشتوية. ومع أن كل المعطيات الأولية تصب في مصلحة النصر وترجح كفته للفوز الا أن الاتحاد دائما ما يفاجئ الجميع ويظهر بصورة مغايرة أمام منافسيه الكبار. ويلعب اليوم ايضا الحزم مع الشباب، والتعاون مع الفتح.