دوليه

استمرت معاناة غولدن ستايت ووريرز الذي وصل الى النهائي في جميع المواسم الخمسة الماضية وتوج باللقب ثلاث مرات، وذلك بتلقيه هزيمته الثلاثين على يد ميلووكي باكس المتصدر الحالي للترتيب العام بنتيجة 98-107 الأول من امس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبعد أن هيمن على المنطقة الغربية في المواسم الخمسة الماضية، يجد فريق المدرب ستيف كير نفسه في ذيل الترتيب وصاحب ثاني أسوأ سجل في الدوري خلف أتلانتا هوكس، متأثرا باصابة نجميه ستيفن كوري وكلاي طومسون ورحيل النجم الآخر كيفن دورانت. وعلى ملعب «أميريكن ايرلاينز ترافل سنتر»، تفوق الصربي نيكولا يوكيتش على السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد دنفر ناغتس للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 107-106، بتسجيله سلة الحسم قبل 7,9 ثانية على صافرة النهاية.