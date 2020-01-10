دوليه

سجل منتخب سورية هدفاً في الوقت القاتل ليدرك التعادل مع قطر 2-2 أمس على ستاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلاند. وسجل يوسف عبدالرزاق (1) والسوري يوسف محمد (22 بالخطأ في مرمى فريقه) هدفي قطر، في حين أحرز عبد الرحمن بركات (31) وعلاء الدين دالي (90+4) هدفي سورية.

وجاءت البداية سريعة من منتخب قطر الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى عندما أرسل عمرو عبدالفتاح تمريرة عرضية أخفق الحارس السوري وليام غنام في السيطرة عليها لتسقط الكرة أمام يوسف عبدالرزاق الذي تابعها في الشباك. ورد منتخب سورية عبر رأسية عبدالرحمن بركات التي مرت بجوار القائم، في حين انطلق القطري هاشم علي في الجهة اليسرى وسدد محاولة أبعدها الحارس غنام الى ركلة ركنية (8).

وكاد منتخب سورية يسجل هدف التعادل في الدقيقة 17 عندما تابع محمد كامل الكرة المرتدة من الدفاع القطري وسددها خطيرة بجوار القائم.

ووسط محاولات منتخب سورية، ارتكب دفاع الفريق غلطة ثانية بعدما انطلق القطري همام الأمين في الجناح الأيسر وأرسل تمريرة عرضية حاول المدافع يوسف محمد ابعادها ولكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه (22). ولكن المنتخب السوري نجح في تقليص الفارق عندما نفذ محمد كامل ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى ارتقى لها عبد الرحمن بركات ولعبها برأسبه في الشباك (31). وبدأ الشوط الثاني بوتيرة بطيئة، حيث كانت أولى المحاولات على المرمى في الدقيقة 56 بعدما تهيأت الكرة أمام البديل عبد القادر عدي ليسددها من اللمسة الأولى خطيرة بجوار القائم.

وكاد منتخب قطر يسجل الهدف الثالث عندما مرر البديل عبد الرحمن مصطفى تمريرة بينية الى هاشم علي في مواجهة المرمى، ولكنه الحارس غنام تألق في التصدي للكرة التي ارتدت أمام يوسف عبدالرزاق الذي سدد في جسد المدافع السوري (73).

ولم تشهد الدقائق المتبقية الكثير من الفرص أمام المرمى، حيث ركز منتخب قطر على الاغلاق الدفاعي ومحاولة شن الهجمات المرتدة، والتي سجل من خلال احداها هدفاً بواسطة يوسف عبدالرزاق، وألغي بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد نتيجة وجود حالة تسلل.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن منتخب قطر حصد النقاط الثلاث، سجل منتخب سورية هدف التعادل عندما خطف محمد الحلاق الكرة من مدافع قطر وتقدم في الجهة اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة على باب المرمى الى البديل الآخر علاء الدين دالي الذي حولها في الشبا(90+4). وفي مباراة اخرى، تعادل منتخب أوزبكستان حامل اللقب مع ايران 1-1 امس على ستاد تينسولانون في سونغكلا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.وتقدم منتخب أوزبكستان عبر هدف اسلام كوبيلوف في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك المنتخب الايراني التعادل بواسطة رضا ديغاني (58).

