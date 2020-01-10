دوليه

يتواجه المنتخب الاماراتي مع نظيره الفيتنامي اليوم على ستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلند. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة الأردن مع كوريا الشمالية على الملعب نفسه. وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي الامارات مع كوريا الشمالية، والأردن مع فيتنام. وأعرب ماسيج سكورزا مدرب الامارات عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وقال: سنبدأ رحلة تحقيق حلم التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020، تركيزنا سيكون على المباراة الأولى، ثم سنتطلع الى التأهل للدور ربع النهائي، نحن متفائلون بفرصنا في بلوغ أولمبياد طوكيو 2020». وأضاف: «المباراة الأولى مهمة جداً من الناحية النفسية، ولكن يجب أن نتذكر أن لدينا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، في دورة الألعاب الآسيوية 2018 خسرنا في المباراة الأولى، ولكننا في النهاية حصلنا على الميدالية البرونزية». يشار الى أن المنتخب الاماراتي يفتقد في هذه البطولة المهاجم محمد جمعة الذي تعرض للاصابة في الركبة خلال مباراة ودية.

