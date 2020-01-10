دوليه

تفتتح في 06:00 مساء غد في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي، بطولة سمو الأمير السنوية الدولية الكبرى التاسعة للرماية، وسط مشاركة واسعة من الرماة والراميات.

وثمن أمين سر الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لرياضة الرماية ، مشددا على ان بطولة سمو الأمير التي تتواصل بنجاح للعام التاسع على التوالي، تعد احدى اوجه هذا الدعم الذي يحفز اسرة اللعبة على بذل اقصى ما لديها لتواصل انجازاتها على جميع الصعد العالمية.

واشاد العصيمي بالاقبال الدولي الكبير على المشاركة في البطولة، ما يجعلها احدى اهم الجولات على روزنامة الاتحاد الدولي ، مؤكدا ان استعدادات منتخب الكويت اكتملت بتصميم واضح على المنافسة على الميداليات والمراكز الاولى.

وتشهد البطولة مشاركة حوالي 30 دولة يمثلها اكثر من 360 راميا ورامية في جميع مسابقات الخرطوش والرصاص والقوس والسهم الاولمبي، بينهم 100 مشارك من الكويت، اضافة الى ابطال عالم بارزين ومنافسين مميزين من دول متقدمة بينها ايطاليا وكازاخستان وتشيكيا واليونان وبلغاريا وروسيا وصربيا وليتوانيا وماليزيا وايران وارمينيا، علما ان عددا كبيرا من الدول العربية ستشارك ومنها الامارات ولبنان والمغرب وقطر ومصر والاردن والسودان والبحرين واليمن وسورية.

ومن المعلوم ان البطولة تضيء شمعتها التاسعة اليوم، من خلال انطلاق المنافسات، اذ تبدأ في الساعة التاسعة صباحا التدريبات غير الرسمية لمسابقات البندقية والمسدس 10 امتار للرجال والسيدات. وتتواصل المنافسات غدا، وتستمر اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، التدريبات غير الرسمية لمسابقات البندقية والمسدس المذكورة للجنسين، في حين تنطلق في الوقت نفسه التدريبات الرسمية لمسابقة التراب للرجال والسيدات. كما تبدأ في الساعة الثامنة صباحا، التدريبات الرسمية لمسابقة القوس والسهم للرجال.

وتشهد الساعة الحادية عشرة صباحا ايضا، الاجتماع الفني الرسمي الخاص بالبطولة.

وكان العصيمي افتتح اول من امس، دورة حكام الاهداف المتحركة التي ينظمها الاتحاد الكويتي للعبة تحت رعاية نظيره الدولي، بمشاركة المحاضرين الفنلندي بيكا يوهان كوسيستو ورئيس الاتحادين الافريقي والمصري حازم حسني. ورحب العصيمي بالمحاضرين الدوليين والمشاركين، ولفت الى اهمية الدورة في تطوير مستوى الحكام الكويتيين، مشيرا الى انها اضحت من متطلبات الاتحاد الدولي للمشاركة في اي مسابقات.

واضاف ان نادي الرماية حريص على تعزيز الجانب الفني في التحكيم لانه اللبنة الاساسية لاي نجاح.

بدوره، اعرب حازم حسني عن سعادته بأن يسهم في الجانب التحكيمي الكويتي، واشاد بتواجد المحاضر بيكا كوسيستو الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الاهداف المتحركة، باعتباره عضو مجلس ادارة في اتحاد بلاده ورئيسا للجنة الحكام، وباعتبار ان الاستفادة ستكون كبيرة للاستفادة منه في هذا المجال.

من ناحيته، اكد كوسيستو انه يحاضر في اول دورة تحكيمية له في منطقة الخليج العربي، ما يجعله مصمما على نقل خبرته الى الحكام الكويتيين.

