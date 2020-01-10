دوليه

يخوض الزمالك المصري اليوم مباراة مهمة مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية وضيفه أول أغسطس الأنغولي غدا. ويتربع مازيمبي الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه الزمالك بينما يحتل زيسكو يونايتد وأول أغسطس المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين. ويأمل الزمالك في الفوز للاقتراب خطوة جديدة نحو حسم بطاقة التأهل لربع النهائي أما مازيمبي فمن المحتمل أن يحسم صعوده رسميا حال فوزه على أول أغسطس وفوز أو تعادل الزمالك.ومن المنتظر أن يعتمد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على القوة الضاربة بعدما خاض مواجهة طنطا بالدوري مؤخرا بالبدلاء.وبالتالي سيلعب الزمالك بتشكيلة مكونة من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وبن شرقي وزيزو ومصطفى محمد.