دوليه

واصل الاتحاد السكندري نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة بعدما تعادل سلبيا مع إنبي في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز. وخسر الاتحاد آخر لقاءين في الدوري أمام الأهلي برباعية دون رد ثم المقاولون العرب بهدف نظيف بجانب خسارته أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية للبطولة العربية. وارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز التاسع ورفع الفريق السكندري رصيده إلى 21 نقطة محتلا المركز الرابع خلف الزمالك بفارق الأهداف. وحقق حرس الحدود فوزا مهما على حساب مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3 ـ 0. وشهدت المباراة تألقا واضحا لمحمد عبد اللطيف جريندو نجم فريق حرس الحدود الذي سجل هاتريك في الدقائق 12 و45+3 و89. ورفع حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري رصيده إلى 17 نقطة متقدما للمركز السادس وتجمد رصيد الطلائع بقيادة مديره الفني طارق يحيى عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر. وانتفض وادي دجلة وحقق فوزا صعبا على حساب مضيفه سموحة بنتيجة 3-2. ورفع وادي دجلة رصيده إلى 9 نقاط بالمركز السابع عشر وتجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع.