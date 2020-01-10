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تستأنف اليوم مسابقة الدوري الممتاز بعد توقفها 20 يوماً لإقامة بطولة كأس ولي العهد التي توج بلقبها الكويت على حساب العربي الثلاثاء الماضي. ويلعب اليوم كاظمة مع الساحل على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة التاسعة التي تستكمل غداً السبت بلقاء السالمية مع اليرموك وتختتم الأحد بمباراتي النصر مع القادسية والتضامن مع العربي، فيما تأجل لقاء الكويت مع الشباب لارتباط الأول بمباراة الفيصلي الأردني الثلاثاء المقبل ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا.

في مباراة اليوم، يريد كاظمة أن يتجاوز التعثر المخيب في بطولة كأس ولي العهد التي ودعها من الدور الأول بالخسارة أمام برقان بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، بالإضافة إلى الاقتراب أكثر من فرق المقدمة حيث يحتل البرتقالي المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن القادسية الثالث و4 نقاط عن الكويت والسالمية المتصدرين.

ورغم أن الفريق ليس بعيداً عن الصدارة إلا أن عروض كاظمة تحت قيادة مدربه الصربي بوريس بونياك لم تكن مرضية، فالبرتقالي ظهر بصورة متذبذبة فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسر 3 مرات آخرها أمام القادسية 1-3 في الجولة الثامنة قبل التوقف، كما أن محترفيه لم يقدموا المستويات المنتظرة، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى الاستغناء عن التوغوليين سادات أوكوريكو ولالاويلي والبرازيلي فيليبي. ويفتقد كاظمة خدمات لاعب وسطه مشاري العازمي الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد اصابته بقطع في الغضروف الداخلي للركبة.

في المقابل، لا يبدو الساحل أفضل حالاً من كاظمة لأنه ودع كذلك الدور الأول من مسابقة كأس ولي العهد على يد خيطان بركلات الترجيح.

ويحتل الساحل الذي يدربه الوطني عبدالرحمن العتيبي المركز السادس برصيد 9 نقاط، وهو مركز جيد بالنسبة للفريق الذي فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في الدوري. وتستكمل المرحلة غداً بلقاء هام يجمع السالمية مع اليرموك على ملعب ثامر، ويتطلع السماوي الذي يتشارك في الصدارة مع الكويت برصيد 17 نقطة إلى استغلال غياب الأبيض عن هذه الجولة والانفراد في الصدارة. وحقق السالمية فوزاً ثميناً على الكويت في الجولة الماضية ليتساوى معه في الرصيد، لكن السماوي عاد ليتعثر في الجولة الأولى من كأس ولي العهد أمام الفحيحيل بركلات الترجيح. وتحسن أداء السماوي منذ تولي الوطني سلمان عواد ومساعده فراس الخطيب مهمة التدريب، ويضم الفريق أسماء مميزة أبرزها البرازيليين اليكس ليما وفابيانو ومساعد ندا ونايف زويد وفيصل الشمري والصاعد حمد القلاف ومحمد السويدان. ويدرك السالمية أن المنافسة على لقب الدوري تتطلب عدم التفريط في أي نقطة خصوصاً أمام فريق المؤخرة، لأن التعثر في مواجهة اليوم سيمنح القادسية الفرصة لاعتلاء الصدارة في حال فوزه على النصر بعد غد الأحد. على الجانب المقابل، يبحث اليرموك الذي يقوده الوطني هاني الصقر عن انتصاره الأول في المسابقة حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات مع النصر والساحل والكويت.

