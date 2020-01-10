محلية

يعد عامل الذكاء وحضور البديهة من العوامل الاساسية التي يجب ان تتوفر لدى اللاعب، فالبنيان الجسماني والسرعة لايمكن ان تصنعا لاعبا مهاريا يعرف طريق المرمى او يستطيع ان يصنع الالعاب الهجومية او يدافع عن المرمى.

وما قام به الاوكراني لوكا مودريتش في مباراة الاول من امس خلال لقاء ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الاسباني (3-1) من عمل بتسجيله الهدف الثالث لفريقه يظهر مدى الذكاء الذي يتمتع به حيث كان محاصرا ما بين لاعبين في منطقة الجزاء وما زاد من جمالية الهدف انه لم يكن بمواجهة الحارس وانما في موقع جانبي صعب. ولكن نجح وبنظرة سريعة منه ان يلعب الكرة «سكروب» ما بين المدافعين لتسكن الزاوية اليمنى للحارس وسط ذهول الحاضرين.

وهدف مودريتش يدرس ويجب ان يستفيد منه لاعبونا وتحديدا ممن يرى بنفسه انه صانع ألعاب ومهاري او هداف فاللاعب ممن يريد ان يصل الى هذه المرتبة التي تؤهله ليصبح نجما عليه ان يتعلم مما يقدمه النجوم العالميون من ابداعات وليس تكون المشاهدة فقط من اجل تقضية الوقت وشغل الفراغ ولكن عليهم ان يستفيدوا من تلك الدروس المجانية لتطوير القدرات وخصوصا في كيفية التصرف في الكرة في المواقف الصعبة واخذ الاماكن المناسبة للزميل عند التمرير وبناء الهجمات.

والكرة التي وصلت لمودريتش في هذا المكان بمنطقة الجزاء كثيرا ما نراها تصل لدى لاعبينا سواء مع الاندية او المنتخب لكن يبقى التصرف السليم بها مفقوداً فعادة ما يحاول اللاعب المحلي السيطرة على الكرة وبعدها يفكر اما يراوغ او يمرر للخلف والكثير منهم من يقوم بارسالها للمهاجم اذا كان بارزا امامه وللعلم ان وزن الكرة اصبح اقل عن السابق ومن ثم اي لاعب لدينا بمقدوره ان يكون هدافا عند التسديد ولكن يظل اللاعب المحلي تفكيره محدوداً في كيفية الجري وانتظار الكرة تصل له على «الراحة» دون ان يكلف نفسه في تشغيل «مخه» وهناك لاعبون لدينا يطلق عليهم نجوم وهم ليس لديهم القدرة على السيطرة على الكرة في وسط الملعب وليس في منطقة الجزاء وبالتالي ان ما صنعه مودريتش مجرد درس مجاني ولم نقل تعلموا من النجم الارجنتيني ميسي فقط بل استفيدوا من ذكاء مودريتش ونظرة الصقر.

