محلية

أنهى العربي إعارة المدافع فهد زويد ليعود اللاعب إلى ناديه الفحيحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما أعار الأخضر لاعبيه أحمد يونس والحارس أحمد دشتي إلى الشباب حتى نهاية الموسم. وكان زويد انتقل إلى العربي الصيف الماضي على سبيل الإعارة وشارك مع الفريق في أكثر من مباراة لكنه لم يقدم الأداء المنتظر، في الوقت الذي تألق فيه الشاب محمد صفر في مركز الظهير الأيسر وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

أما يونس الذي انتقل إلى الأخضر قبل موسمين فلم يظهر كذلك بالصورة المطلوبة في المرات القليلة التي شارك فيها مع الفريق، ليعود بالتالي إلى ناديه الشباب الذي تعاقد كذلك مع الحارس دشتي لتعويض غياب الحارس علي فاضل الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشط العربي في فترة الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد مع الثلاثي المحلي وليد العازمي من الساحل ومحمد زنيفر من الشباب إلى جانب نايف حميد اللاعب السابق للسالمية والقادسية في المراحل السنية، كما ضم المدافع السوري أحمد الصالح والعاجي سيدريك هنري اللذين شاركا مع الأخضر في مسابقة كأس ولي العهد، ومن المنتظر أن يعلن النادي عن صفقة ثالثة الأقرب لها الفلسطيني محمد دوريش مع الاستغناء عن البرازيلي ماريون سيلفا ليلحق بالسوري يوسف قلفا والإسباني راؤول.

