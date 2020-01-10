محلية

يخوض القادسية مواجهة مهمة أمام كاظمة في 08:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني لدوري كرة السلة.

والتي تشهد ايضاً لقاءين آخرين يجمعان اليرموك مع الكويت في 04:30، والجهراء مع العربي في 06:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة.

وكان الجولة الأولى التي اقيمت أول من أمس شهدت تحقيق القادسية انتصارا سهلا على اليرموك 110-66، فيما تغلب الكويت على الجهراء بصعوبة 87-78، وفاز كاظمة على العربي 89-54.

وبهذه النتائج حققت الفرق الفائزة أول نقطتين لها في الدور الثاني، فيما نالت الفرق المهزومة نقطة الخسارة.

ويقام الدور الثاني بنظام الدوري من قسمين على أن تتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي الفائز في اثنتين.

وجاءت مباراة الكويت مع الجهراء قوية منذ البداية، ونجح الأبيض في استغلال افضليته في الربع الأول بعدما تقدم عدة مرات وأوصل الفارق الى 12 نقطة بفضل ثلاثيات فهد الظفيري وعبدالعزيز ضاري في الوقت الذي تسرع به لاعبو الجهراء في إنهاء الهجمات لينتهي الربع الأول بتقدم الكويت 26-14.

وحافظ الكويت على تقدمه وسيطرته على المباراة في بداية الربع الثاني عبر تألق حسين الخباز في الاختراق والتسجيل غير ان ثلاثيات خالد حمود في اخر دقيقتين حيث سجل أربع ثلاثيات متتالية قادت الجهراء الى قلب الطاولة على منافسه لينهي الربع الثاني لمصلحته 41-40.

واستطاع الكويت استعادة توازنه في الربع الثالث مستفيداً من أخطاء لاعبي الجهراء السهلة وتسرعهم الى جانب احتجاجهم على قرارات الحكام ما أدى الى طرد صانع العاب الفريق سلطان السهو وعبدالرحمن الجمعه ليتقدم الكويت مع نهاية الربع الثالث 65-57.

وتبادل الفريقان التسجيل في الربع الرابع حيث حاول الجهراء تقليص الفارق إلا أن محاولاته اصطدمت بقوة وصلابة الكويت الذي انهى المباراة في النهاية لمصلحته 87-78.

