وطن النهار

أكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم السلامة م.عماد فالح الجلوي أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 4% خلال عام 2019م حيث بلغ إجمالي الركاب 15 مليونا و448 الفا و909 راكباً مقابل 14,813,527 مليون راكب خلال 2018م، مشيرا الى أن حركة الركاب القادمين بلغت 7,715,869 راكبا خلال العام الماضي مقابل 7,425,564 راكباً خلال 2018م، أما حركة الركاب المغادرين فقد بلغت 7,733,040 راكباً خلال العام نفسه مقابل 7,387,963 راكباً خلال العام الذي سبقه.

وأوضح الجلوي في تصريح صحافي أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي بلغت 122,358 رحلة خلال العام 2019م مقارنة مع 118,133 رحلة خلال 2018م وبلغ عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة 115,420 رحلة خلال عام 2019م مقارنة مع 112,971 رحلة خلال عام 2018م.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي قال الجلوي ان إجمـالي الحركة بلغت 243,441,740 كجم خلال عام 2019م مقارنةً بعام 2018م واجمالي حركة الشحن الجوي 249,530,830 كجم، وبلغت حركة الشحن الوارد لعام 2019م 196,443,364 كجم مقارنةً بعام 2018م حيث كان حجم الشـحن الوارد 193,031,484 كـجم، بينما بلغـت حركة الشـحـن الصادر لعام 2019م 46,998,376 كـجـم مـــقـــارنـــة بعام 2018م حــــيـــث كـــان حـــجـــم الشــــحـــــن الـــصـــادر 56,499,346 كجم.

