وطن النهار

كشف معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس الخميس ان مبيعات المياه المعبأة باتت تقدر على مستوى العالم بأكثر من 100 مليار دولار وتعتبر من الصناعات المتزايدة بنسبة نمو سنوي تناهز الـ 10 في المئة. وقال المدير التنفيذي لمركز ابحاث المياه في المعهد الدكتور محمد الراشد في ندوة (استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول الخليج العربية) ان ظاهرة المياه المعبأة انتشرت خلال العقدين الماضيين بشكل كبير بحيث تضاعف معدل استهلاكها في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

وذكر الراشد ان دول (التعاون) تعتبر من الدول الأعلى عالميا من حيث معدلات استهلاك المياه المعبأة لدرجة أن نسبة كبيرة من السكان لا يستخدمون مياه الشبكة الحكومية للشرب ويعتمدون على المياه المعبأة.

واضاف ان ذلك يحدث بالرغم من توفير معظم دول مجلس التعاون مياه الشرب بمعايير جودة عالية وبأعلى المواصفات العالمية.

واعتبر أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها في دول المجلس ومن خلالها سيتم توثيق الوضع الحالي لصناعة المياه المعبأة واللوائح التنظيمية لها. ولفت الى أن الندوة ستخرج بتوصيات توجه للأمانة العامة لدول المجلس بهدف وضع تشريعات وتنظيمات تعزز سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع ورفع وعي المجتمع الخليجي وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن صناعة المياه المعبأة.

يذكر ان جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية نظمت الندوة أمس في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وبدعم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

