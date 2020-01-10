وطن النهار

قام محافظ الجهراء ناصر فلاح الحجرف بزيارة لمستشفى الجهراء حيث كان في استقباله مدير منطقة الجهراء الصحية د. بدر الياس ومدير مستشفى الجهراء د. علي المطيري وكادر من اطباء المستشفى حيث تم خلال الزيارة الاجتماع بفريق عمل القيادة للتحضر والتجهيز لمتطلبات الجودة والاعتماد لسنة 2019/2020 في المستشفى إذ تم عرض المفاهيم الاساسية للتخطيط والتنفيذ الاستراتيجي ومن خلال التعريف بالرؤية والرسالة والقيم والاهداف ومتطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية وكذلك قياس وتقييم الاداء الاستراتيجي للارتقاء بالخدمات الصحية لما يعود على المرضى والمجتمع بالنفع بالقياس لاعلى المعدلات العالمية. وابدي المحافظ استعداده التام لبذل اي جهد أو عمل من شأنه تطوير الخدمات الصحية في المحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين واثنى على ما رأى من خدمات بالمستشفى وقدم شكره للطاقم الطبي والفني الاداري. بدوره، اشاد مدير منطقة الجهراء الصحية بجهود المحافظ لخدمة المواطن وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل في المجال الصحي بشكل خاص.

