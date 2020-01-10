وطن النهار

برعاية وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي احتفلت هيئة التعليم العسكري ممثلة بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد صباح امس، بتخريج دورة المتطوعين الأغرار رقم (87) والذين أنهوا فترة تدريبهم الأساسي بنجاح، ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات الجيش المختلفة.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها قام طابور الخريجين بالمرور أمام المنصة الرئيسة ومن ثم ألقى آمر مدرسة تدريب الأفراد العقيد الركن متعب نهار الهاجري كلمةً رحب من خلالها براعي الحفل والحضور الكريم، بين من خلالها طبيعة المناهج والدروس والتدريبات التي تلقاها منتسبوا هذه الدورة خلال فترة تدريبهم بالمعهد، والتي اشتملت على دروس عسكرية نظرية وعملية أساسية.

بعد ذلك قام مساعد آمر مدرسة تدريب الأفراد العقيد الركن بحري مساعد أحمد الموسى بإعلان النتائج، تلا ذلك أداء الخريجين للقسم القانوني، هذا وقد أدى الخرجيين عرضاً للقدرات والتشكيلات والمهارات العسكرية نالت استحسان الحضور، وفي الختام تفضل راعي الحفل اللواء الركن وليد السردي بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين.

حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط الجيش وجمع غفير من أهالي الخريجين.

