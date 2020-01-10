وطن النهار

اختتم ديوان المحاسبة مجموعة برامج تدريبية حول إعداد المذكرات القانونية، ومؤشرات الأداء الرئيسة ودليل العمليات الرئيسة، وذلك في إطار الخطة التدريبية للعام 2019/2020. واستهدف برنامج (إعداد المذكرات القانونية ومذكرات الدفاع) والموجه إلى فئة القانونيين في جميع قطاعات الديوان إكساب المشاركين المهارات اللازمة للكتابة القانونية المتميزة وإمدادهم بالمعلومات اللازمة للإيضاح القانوني. واستعرض البرنامج مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية، والشروط الموضوعية والشكلية لكتابة المذكرات القانونية، وأصول وقواعد إعداد المذكرات القانونية، بالإضافة إلى مذكرات المرافقة للتحقيقات الإدارية ومذكرات الفحص والبحث القانوني، ومذكرات الدفاع أمام المحاكم.

