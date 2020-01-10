وطن النهار

أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت د. فيصل العوضي عن تحديث تطبيق «جنائز الكويت» من خلال نظام الأبستور وأجهزة الأندرويد الخاص الادارة بالبلدية والذي أطلقتها في شهر مارس من العام الماضي والذي احتوى على أسماء الوفيات يوميا مع موعد الدفن وعناوين العزاء من خلال أمر الدفن الذي تتلقاه إدارة شؤون الجنائز، كما انه احتوى على إرشادات وتوجيهات لأهالي المتوفين من خلال إحتواء هذا النظام على مراكز العمل والمقابر العاملة ومواقعها والمقابر غير العاملة والتاريخية في دولة الكويت وأماكنها وصورها ونبذة عنها، واحتوى على أخبار وإنجازات إدارة شؤون الجنائز وكيفية التواصل معها. وأكد العوضي إضافة فتوى وأحكام الجنائز فضلا عن إصدارات الادارة وذلك من خلال تحميل البرنامج، مشيرا الى أن الإدارة تعمل جاهدة لتحديث جميع البيانات لتسهيل استخدامه ويأتي هذا في إطار حرص البلدية لتقديم جميع الخدمات بكل يسر على المواطنين والمقيمين.

