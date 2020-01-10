وطن النهار

قام فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة العاصمة، بجولات تفتيشية أسفرت عن تحرير 6 مخالفات للائحة المحال والإعلانات العامة والمقلقة للراحة والتعامل مع 24 شكوى تم تلقيها عبر الخط الساخن 1855555 خلال شهر ديسمبر الماضي. وأكد رئيس فريق الطوارئ في محافظة العاصمة زيد العنزي أن المفتشين قد قاموا بتحرير 6 مخالفات للائحة المحال والإعلانات، الى جانب تحرير مخالفة للائحة نظام البناء وتوجيه 5 انذارات داخل العقار وفقا للائحة نظام البناء، وكذلك توجيه 4 إنذارات لتعديات على أملاك الدولة وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 وتوجيه 13 تنبيها للتعدي على أملاك الدولة وفقا للائحة نظام الزراعة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007، فضلا عن إزالة 4 تعديات مخالفة للائحة الزراعة.

وذكر العنزي أن المفتشين قاموا بتحرير تعهد وفق لائحة المحال العامة بشأن تحديد أوقات العمل بعد الساعة الثانية عشرة ليلا بالقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2009 إلى جانب تحصيل 300 دينار إيرادات أوامر صلح فضلا عن ترحيل 73 مخالفة للإدارة القانونية.

