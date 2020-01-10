وطن النهار

أهاب مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر، بجميع العاملين والمسؤولين بالوظائف الإشرافية بوزارة التربية بالاستعجال بإدخال جميع تقييم كفاءات الموظفين، مشيرا إلى إن ادارة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة وإدارات المناطق التعليمية ستقوم بأعمال الترفيع الوظيفي للعاملين المستحقين، بالإضافة الى سعي إدارة الموارد البشرية بحصر الموظفين الذي تنطبق عليهم شروط الترقية بالاختيار خلال الفترة القادمة. وقال الجويسر في تصريح للصحافيين: أنه «نظرا لارتباط تقييم الكفاءة في الحقوق الوظيفية للموظف مثل الترفيع الوظيفي والترقية بالاختيار والأعمال الممتازة، فقد قامت إدارة الموارد البشرية بمخاطبة جميع الإدارات المركزية وإدارات المناطق التعليمية للاستعجال في إدخال تقييم الكفاءة لعام 2019 في النظام المتكامل بعد تطبيق النظام الجديد. وأكدت أنه سيتم احتساب جميع التأخيرات والغياب في النظام المتكامل بما يخص شاشة الحضور والانصراف بناء على قرار ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على احتساب 30 في المائة من درجة تقييم الموظف من قبل الديوان خاصة بالحضور والانصراف. وذكر الجويسر أنه منذ بداية العام الميلادي الجديد وتحديدا في 5 يناير 2020 يتم اعتبار النظام المتكامل لتقييم الكفاءة لموظفي ديوان عام وزارة التربية والموظفين العاملين بالمناطق التعليمية للعام 2019.