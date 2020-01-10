وطن النهار

في جلسة برلمانية شرَّق فيها النواب وغرّبوا فيما يخص المشكلة المرورية، بل وحمّلوا الحكومة مسؤولية القضاء على ما أسموه الانفلات المروري الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، انتهى الحديث الطويل عن تلك القضية بجملة من التوصيات أبرزها إعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وزيادة الرسوم المقررة لمنح تلك الرخص. ودعا النواب إلى تنظيم العمل الجماعي وتحسين خدماته، اضافة الى تغليظ العقوبة على القتل الخطأ الذي يحدث بسبب رعونة السائقين أو تعاطيهم المخدرات. وطالبوا كذلك باعادة النظر في مواعيد دوام العاملين في الحكومة والقطاع الخاص ليكون ذلك أحد الطرق المؤدية للخلاص من الازدحام الذي يؤدي الى حوادث يروح ضحيتها الأبرياء من المواطنين والمقيمين.

وفي جزء ثان من الجلسة دار حول المنطقة المقسومة أكد وزير الخارجية أن ركائز الاتفاقية حول تلك المنطقة هي السيادة والحقوق وخط التقسيم، مشيرا الى التزام طرفي الاتفاقية بتلك الأسس. واعتبر الوزير الاتفاقية لبنة جديدة في بناء مستقبل مشرق لطرفيها الكويت والشقيقة المملكة العربية السعودية. من جانبه أشاد وزير النفط بالاتفاقية موضحاً أنها تضمن للكويت انتاج 250 ألف برميل من النفط يومياً قبل نهاية 2020. وأكد أن ميناء الزور سيظل تحت السيادة الكويتية، وان المملكة سوف تخلي مبانيها الكامنة في منطقة الزور خلال 5 سنوات.

وأشاد نواب بالاتفاقية، وبحكمة القيادة السياسية التي توصلت اليها. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التي خصصت لمناقشة الانفلات المروري واتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية وتطورات الاوضاع الاقليمية عند العاشرة والنصف وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: نطلب الموافقة على دخول الفريق الحكومي بخصوص الموضوعات المطروحة.

عبدالكريم الكندري: نحن نريد الحديث عن حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث والفوضى المرورية، وهناك ارواح نفقدها بسبب رعونة اخرين، احد الاشخاص دهسه احد المتهورين بينما كان واقفا في حارة الامان، وللاسف المتهور سجن فقط 6 شهور، وعقوبة القتل الخطأ اصبحت لا تحقق الردع، ويجب ان نأخذ في الحسبان من يقتل وهو يقود تحت المخدرات والمسكرات، وقاتل ذلك الشخص هو قاتل مأجور في شوارع الكويت وله مخالفات سرعة طوال السنوات ويجب على وزير الداخلية ضبطه لانه متوار عن الانظار، ثم أين رجال المرور؟ انهم حين يتواجدون في الطرق لا ينتبهون للمخالفات في الطريق، المعدل السنوي لوفيات الحوادث 450 حالة لاعمار تتراوح بين 15 إلى 25 سنة، قانون المرور قديم ولدينا نقص في رجال المرور، رجال الشرطة في المكاتب ويجب ان يكونوا في مواقع الحدث وهذه الأولوية، والقانون لا يطبق إلى درجة اصبح المقيم أيضاً غير ملتزم بقانون المرور، وكذلك باصات شركات النقل العام وسيارات الاجرة ودراجات توصيل الطلبات كلهم يتحركون بفوضى ولا يُخالفون وهذه الفوضى تحتاج قانوناً جديداً، وهذا قانون مهم لانه يتعلق بالارواح، وكل دبلوماسي يقول شوارعنا الداخل فيها مقتول والخارج مولود، وجلستنا نعم ردة فعل لوفاة المرحوم الدراج سعد السبيعي ويجب ان نلتفت لندائه ولابد من تطوير الوضع المروري ومعالجة الوضع القائم، مستعرضاً فيديو توعويا عن مطالبات الدراجين بمنحهم الحق في الطريق وبيان المخاطر التي يتعرضون لها ما قد يودي بحياتهم، ومطالبات بتعديل التشريعات، بالإضافة لزيادة التوعية المرورية لرجال الشرطة ومرتادي الطريق وتطوير اللوحات الارشادية والاختبارات، وبيان مطالبات الدراجين وتعزيتهم بسعد السبيعي.

وشدد الكندري: نحتاج قانون مرور جديداً ويطبق، ويجب تنظيم فوضى النقل العام وسيارات الاجرة والدراجات النارية يجب الالتفات لهذا واطلاق التوعية المستمرة لمرتادي الطريق ويجب اعادة النظر في اوقات ذروة الاعمال وكذلك اعادة النظر بالرخص وخاصة للمقيمين وتصعيبها من أجل دفعهم لنفع البلد وحثهم لارتياد النقل العام، ومناطقنا السكنية اصبحت بلا خطوط مشاة من اجل الوصول للمسجد او افرع الجميعات والمدارس وغيرها اصبح الجميع يمشي على شارع السيارات وكل هذا خلل يجب الوقوف عنده، وهواية الدراجين تعكس الحضارة وتزيد من فخركم بالتصوير مع ميدالياتهم العالمية وكذلك هي هواية ترفع مستوى الصحة وتعزز الطاقة النظيفة.

ودعا الى تغليظ عقوبات القتل غير العمد ان كان بسبب رعونة، ونريد اعلاء ثقافة ان قانون المرور هو من أجل حماية ارواح الناس لا من اجل مصلحة اصحاب المركبات، مشدداً على وجوب تشجيع حماس رجال المرور بتطبيق القانون على الجميع والوقوف عند عبارة بعض الضباط لهم «لا تشد حيلك».

البقيات والتقحيص

مبارك الحجرف: هذه جلسة مهمة تهتم بحياة المواطنين ويجب ايجاد رؤية مرورية لتحقيق السلامة كضرورة امنية واخلاقية.

فالمشكلة تتحملها وزارة الاشغال بانتشار الحفر وانتشار «البقيات» وزيادة حالات «التقحيص» وكل هذا انتج حرب شوارع، واليوم الناس تترحم على أيام القائد عبدالفتاح العلي الذي خلق الانضباط في الطرق.

عبدالله الكندري: اليوم اشعر بوجود جدية برلمانية للتعامل مع رجال المرور وقطاع هندسة الطرق، بالمطالبات بتعديلات وتشريعات، المخالفات المرورية تفشت وإدارة المرور صامتة، وكل عشرين ساعة لدينا حالة دهس مروري، ويعتقدون ان الحل بزيادة الغرامات المرورية، بينما الحل ابعد من ذلك، والعيب في تطبيق القانون وما تلا ايجاد هيئة الطرق، والحكومة لا تحرك ساكنا في موضوع الدراجات الهوائية وسبق ان تحدثنا باصلاح الامر عند عضويتي في المجلس البلدي، واذا الحكومة لم تسارع بالحلول فسوف تزيد المعاناة.

أسامة الشاهين: هذه قضية مرورية وفي كل دول العالم هناك هيئة مركزية لتنظيم الطرق والنقل العام وتطويرها، وهيئة الطرق لا تملك قطاعاً مختصاً بالنقل العام بالتزامن مع تخلي وزارة الخدمات عن هذا الاختصاص.

وقال: الامم المتحدة تشترط لتقدم الدول ان تكون حصة النقل العام فيها 30 % من مرتادي الطريق، واليوم نحن تراجعنا لنسبة 3% بدلا مما كنا عليه 6 % قبل الغزو، واليوم سواق الباصات يتسابقون على الرأس من الركاب لان الشركات تمنح السائق عمولة عن كل راس يستقطب.

عبدالله فهاد: الانفلات المروري يحصد الارواح وتحويلات الطرق تسبب الخطورة للناس، وبعض العاملين لا يخافون الله بمتابعة جودة الطرق وانعكاساتها على حياة الناس، والقانون لا يطبق الا على الضعفاء والوافدين ويمارس عليهم الاستقواء، بينما تجار النقل العام لا حسيب ولا رقيب عليهم.

واتفق النائبان عادل الدمخي وعبدالله الرومي على وجود الانفلات المروري والرعونة والاستهتار، داعين لوجود تنظيم المرور وخدمات الاجرة والتوصيل الحديثة وباصات النقل العام مطالبين بحماية الدراجين.

معالجات آنية

محمد الدلال: اليوم وفاء لمن تضرروا من الانفلات المروري نقف على القضية، وبين يدي دراسة معهد الكويت للابحاث عمرها 10 سنوات والحال كما هو ولم يتم تطوير واقعنا المروري، والمشكلة بادارة الملف المروري من قبل الاجهزة الحكومية، والمعالجات آنية ونسينا التطبيق لاحكام وحزام الامان واستخدام الجوال ومر ذلك الامر مرور الكرام، ونحن نحتاج إلى اجتماع المرور والاشغال والاعلام والتربية لان القضية ثقافية وتتطلب عملا لسنوات طويلة وسيكون لها بعد اقتصادي لاهل الاعمال والمواعيد لضبط دقتها على اثر ضبط الحالة المرورية.

خليل الصالح: نحن من أكثر الدولة في معدلات الدهس ويجب تعزيز أمان الطرق، ونريد لجنة دائمة خاصة لتطبيق القانون وتعزيز الثقافة المرورية من أجل حماية الانفس من القتل المروري، والثقافة من خلال التعليم والاعلام.

يوسف الفضالة: الطريق اليوم اصبح غابة البقاء فيها للاقوى والداخلية اسهمت بهذا الوضع، واليوم الغوا حارة الامان وصعبوا مهام سيارات الاسعاف والانقاذ، والداخلية لا تستمع لنداءاتنا واقتراحاتنا، والتقاطعات في الطرق تنتهك حقوق المشاة ولا حلول لها ولا تنظيم ولا حياة لمن تنادي، وفي شارع الجهراء مأساة للمشاة ولا تنظيم لهم الا من اشخاص متطوعين.

الضبط والربط

وقال: نترحم على قيادات ضبطت الشارع، وكلنا اقررنا بتبدل الحل وجزأ من الحل هو الضبط والربط واليوم الجميع لا يأمن على نفسه في الطريق والداخلية تتحمل الجانب الاكبر.

صفاء الهاشم: الموضوع فعلا حزين ونسأل الرحمة والشفاعة للمفقودين والمصابين، وانا كل يوم اعاني من مشكلات الطرق، الكلمة السرية هي تطبيق القانون كما فعل عبدالفتاح العلي.

وقالت: خذوا العبرة من الوضع العماني واحترام الطرق هناك، نحن نفتقد شباب وبنات في اعمار الزهور الامر الذي يسلب سعادة الاسر وهل يعقل ان نجار لديه 6 سيارات، وفوضى اصحاب سيارات الاجرة وملاكها قيادات الداخلية.

سعدون حماد: مشكلة المرور تتطلب ان نحافظ على الكفاءات التي تحارب، ومنهم كان اللواء عبدالفتاح العلي الذي قضى على المستهترين ولاحقهم الى بيوتهم، وللاسف تم نقل عبدالفتاح العلي للامن العام، ويجب الاستفادة من استشاراته وتفعيلها بعد التقاعد وكلفة الحوادث المرورية تمثل 3% من الناتج المحلي الاجمالي وهناك قرابة مليوني مخالفة لتجاوز السرعة، مطالبا بقوانين حبس صارمة تجاه من يعرضوا حياة الاخرين للخطر.

الحميدي السبيعي: ما الذي نريد الخروج منه بهذه الجلسة فهل هي ذر للرماد في العيون، وانا لا ادري نتيجة وكان يفترض ان تقدم الحكومة التحليل ورؤية الحل، واذا لم نبادر بوضع تصور فلن نرى تصور، وانا مع وضع حد ادنى للعقوبات الجزائية، صرن نمشي ونخاف ممن خلفنا، والحكومة غير جادة في الحل ولا جدية للمرور الا في اسبوع المرور الخليجي، وارواح الناس اغلى من فلوس المخالفات، فهل لديكم القدرة لوضع حارة امان للدراجات سواء للطرق السريعة او الداخلية او الرئيسة، وانا متشائم من اداء الحكومة بالمجمل.

صالح عاشور: متوسط وفيات المرور سنويا 650 في حين متوسط وفيات المخدر ات 250 والتوعية بمشكلة المخدرات اربعة اضعاف التوعية بمشكلة المرور، لذا يجب تصحيح الوضع وتوجيه المشكلات والاموال للتوعية المرورية.

وقال: يمكن حل المشكلة المرورية اذا توقف الوزراء والنواب عن المحسوبيات والتدخلات ازاء المخالفات والاستثناءات بكل ما يتصل بالمشكلة المرورية، والفوضى وصلت للنقل العام والاجرة باستخدام الجسور التي كان ممنوع ارتيادها في وقت سابق.

طريق الموت

عودة الرويعي: احدهم اعدم سيارتي وعذره انه كان يتعشى وهو يقود، وانا مكتفي بما قيل نيابياً عن مشكلات الطرق والمرور وانعاكساتها الصحية، وقال طريق السالمي مهمل واصبح طريق موت ويفتقر الخدمات والاسعاف وكل ما من شأنه انقاذ الافراد المحتاجين لوقت.

وقال: هناك وانتيات يسحبون شاليهات على مرأى رجال المرور ويستقطع حارة ونصف من حارتين فما الذي نتوقع بشأن الالتزام بتطبيق قانون المرور، ونريد رمزية بالضبط والحزم كما كان الاخ عبدالفتاح العلي.

نايف العجمي: هل القوة الامنية جاهزة لمواجهة الخلل بالمرور مطالبا بسد النقص في رجال المرور من اجل مواجهة تحديات تطبيق قانون المرور، وهناك قانون مرور جديد على طاولة مجلس الوزراء يجب استعجال بحثه واحالته لمجلس الامة، مطالبا بتفعيل ضوابط التشدد بمنح الرخص للوافدين وتكليف ارباب العمل بتوفير النقل الجماعي لهم، منتقدا ما اسماه هبات تطبيق القانون وعدم الاستمرارية فيه، والنقل الجماعي بدأت تدخل المناطق من اجل مصالحها ورجال المرور لم يعالجوا الامر والمشكلة تتفاقم بسبب الامان من العقوبة والوافد تجرأ.

حمدان العازمي: هذه من اهم القضايا وهي حصد ارواح المواطنين والمشكلة في سوء تطبيق القوانين، والداخلية مشاركين بسبب عدم تطبيق القانون بما فيهم وزير الداخلية ووكيل المرور والنواب وهناك استهتار بقبول الواسطة، وبعض الطرق صارت تنعت بطرق الموت واولهم طريق مدينة صباح الاحمد ولا تجد الا دورية واحدة وعليكم زيادة المعاشات لترغيب الناس بالعمل انتم لا آليات ولا افراد ولا معاشات، وانا اطالب بالتشدد بالعقوبة.

تضارب المصالح

رياض العدساني: المشكلة بسوء الطرق وتأخر صيانتها والتساهل بمنح رخص القيادة والتهاون من قبل الاخرين بتطبيق قواعد المرور، والحلول هي ثقافة عامة وليست كلها على كاهل رجال الداخلية فمنهم مخلصون والحلول بتطبيق القانون وتشديد العقوبات وعدم الرضوخ للمحسوبيات واليوم اخطر شيء هو قيادة السيارة واستخدام الهاتف.

ودعا العدساني: لتنظيم عمل سيارات الاجرة والحارات المخصصة لهم ومواقف انتظار ووقوف خاصة لهم، وللاسف نعاني تضارب مصالح عند بعض رجال الداخلية بحيازة رخص التاكسي.

عمر الطبطبائي: الا تعني مطالبات 10 آلاف فرد لدى الحكومة شيء؟ هناك شق سياسي لتفاقم المشكلة بسبب تشكيل اتحاد هذه الرياضة دون عدالة من اجل الوجاهة دون دفاع عن مطالب اهل الهواية اصحاب الدراجات، مطالبا بانشاء مضمار استجابة لتوجيهات سمو الامير بتحقيق طموحات الشباب، واليوم جسر جابر اصبح جسر الموت، ونريد تشكيل لجنة لحل مطالب الدراجين بالاجتماع من اهل الهواية المتطوعين لا اعضاء الوجاهة المقصرين، وهل كان وكيل المرور بحاجة جلسة برلمانية من اجل اتخاذ اجراءات وحلول؟

عبدالوهاب البابطين: نحتاج الوقوف على تكرار حالات الدهس عند المدارس، ويجب اعادة نظر في اوقات دخول وخروج المدارس وبرمجة اشارات المرور ومسألة وجودها على الجسور، ومراجعة منح رخص القيادة، وللحل وقعنا توصيات عامة وأخرى خاصة للعناية بالدراجين ونريد تقريراً بالمقترحات من قبل لجنة الداخلية والدفاع خلال شهر، ودون ذلك سنكون مدغدغين للمشاعر لاغير.

خالد العتيبي: نحن في حرب شوارع وحارة الأمان تحولت لحارة خطر وحوادثها قاتلة بنسبة 90%، والقصور متشابكة من عدة جهات وغير مقصورة على المرور، والعسكريين اصبحوا لا يرغبون بالعمل بادارة المرور ويعانون من سوء التعويض، ورخص القيادة للوافدين تحمل دون قاعدة بيانات وقد تكون اصدرت بالرشوة او التزوير، والحل سهل بعدم التجديد لمن ليس لديهم قاعدة بيانات وبعضهم اصدرها برشاوى قاربت ألف دينار.

عدنان عبدالصمد: القضية تتعلق بتغيير القوانين وهناك تنازع قانوني بين الداخلية وهيئة الطرق ويجب حسم الأمر، ويفترض ان يكون مكتب دراسات للداخلية بناء عليها يتم تغيير حدود السرعة القصوى لبعض الطرق، وكذلك تعديل العقوبات والـ 50 ديناراً لتجاوز الاشارة غير كافية.

وقال: تفاصيل الطرق وتطويرها يجب ان يفصل فيها مكتب دراسات للمرور، ونريد تطوير مستمر من ذوي الخبرات لأن الحياة مستمرة.

حياة المواطن

محمد المطير: ثقافة بناء وتوجيه المواطن غائبة من النوادي والمدارس وكذلك تخطيط المدن الجديدة، وثقافة أهمية حياة المواطن غائبة بصورة عامة عند الحكومة ولايوجد اهتمام بحياة الانسان وفي كل صيف تتزايد حالات غرق المواطنين وصارت مهمة الاطفاء انتشال الجثث وهي ايضاً فرص وظيفية موسمية للشباب يجب الاهتمام بالنشء.

وقال: القضية سياسية وثقافية عامة وكان يجب وجود البلدية والاشغال والاعلام والتربية والاطفاء وغيرها، واقول لوزير الداخلية ان لم تضع رجال انقاذ بالشواطئ وشهدنا حالة وفاة فسوف تكون انت على منصة الاستجواب.

أحمد الفضل: تقدمنا بمقترحات حول الامر ولاقينا دعم المرحوم سعد السبيعي دون أي معرفة في حين واجهنا هجوم جهلاء وسائل التوصال بأننا تركنا مشكلات البلد وذهبنا لقضايا الدراجين.

وتطرق الفضل: لأحد القادة الآسيويين الذين بنوا نهضة دولهم بداية بتبني قانون مرور حازم للضبط بفسلفة ان ضبط الناس في الشارع سيتبعه ضبط لسلوكهم العام وثقافتهم، داعيا للامتثال بهذه التجربة، داعيا لضبط الانفلات بعدد سيارات الاجرة وعدد رخص القيادة.

محمد هايف: للاسف بعض الكفاءات بالمرور يحاربون عبر المحسوبيات وبتدخلات نيابية، وهذا العبث وتواطئ بعض الوزراء افرز التهاون المروري والانفلات في الشوارع، واحد النواب يطالب بالردع وتوسط لنقيب لاخذ منصب فوق 7 ضباط واحيلوا هم لديوان الوزارة ويجب على الوزير وقف عبث التنقلات والترقيات بالداخلية.

وزير الداخلية: هذه جلسة مهمة ونترحم على من توفوا في طرقنا سواء مواطنيهم او وافدين، وانا اطمئن المجلس ان تطوير قانون المرور في المراجعة الأخيرة وسيرى النور في القريب العاجل، وهو رادع تجاه الاستهتار والرعونة، واثنى على جهود رجال الداخلية والمرور على ما يقومون وانا المحت بعيني ضبط وربط لقانون المرور، وتنقلات الواسطة لن يكون موجوداً بين عناصر الداخلية.

الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ: مشكلة المرور هي مشكلة دولة تتعلق فيها عدة اجهزة حكومية كالبلدية وهيئة الطرق.

واستعرض فريق وزارة الداخلية فيديو عن حالات الاستهتار والوعونة الجارية في الطرق، واكدوا على وجوب تطوير قانون المرور لمحاكاة الفكر الحديث وتغليظ العقوبات وتصعيب الرخص على المقيمين، وهو ما يعمل عليه.

وقال الفريق المروري: ان الدراسات من المكتب الفني اكدت ان نظرية تغليظ العقوبات تحسن السلوك اكثر من التوعية المرورية.

وبين عرض وزارة الداخلية ان التشدد في تطبيق القانون اسهم في تحسين سلوك قائدي المركبات خاصة بعد تطوير القوانين ذات الصلة بالمرور.

توصيات

وتقدم عدد من النواب بتوصيات متعددة كان ابرز ما تضمنته:

- تقديم الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المرور يأخذ بالحسبان حقوق الدراجين في الطرق كافة.

- تنظيم النقل الجماعي وتحسين خدماته.

- اعادة النظر بمنح رخص القيادة للمقيمين وزيادة الرسوم لحثهم على استخدام النقل الجماعي.

- تغليظ عقوبة القتل غير العمد بقانون الجزاء اذا تضمن حالات سكر ومخدرات واخلال بقواعد المرور.

- زيادة ممرات وجسور المشاة في المناطق المكتظة.

- التنسيق من الداخلية مع وزارة التربية لاقامة ممرات مرور آمنة دائمة للذاهبين للمدارس من الطلاب والمعلمين واولياء الامور.

- تنسيق الاشغال مع الاسكان لاقامة ممرات مشاة داخل المناطق السكنية تؤدي للوصول الى الخدمات.

- انشاء مضمار للدراجين.

- اعادة النظر في مواعيد بداية ونهاية الاعمال بالحكومة والقطاع الخاص لتقليل الازدحام.

عبدالله الرومي: للنواب حق في تعديل القوانين ولا يجب أن نوصي الحكومة لتغليظ العقوبة.. وهذا أصل للنواب.

عبدالكريم الكندري: نحن في التوصية أدرجنا استعجال المجلس لهذه البنود، أما تقديم النواب لتغليظ العقوبة فهذا موجود باللجان.

رياض العدساني: نريد تشدّد في مسألة افساح الطرق للإطفاء والإسعاف في الطرق لأن حياة الناس مرتبطة بدقائق.

مبارك الحجرف: نقترح ألا تخرج أي بقيات دون ترخيص ولوحة مرورية لأنها بمثابة دراجة نارية.

ووافق المجلس على إحالة التوصيات للجنة الداخلية والدفاع لإصدار تقرير حولها في غضون 3 أشهر.

ورفع الغانم الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة من أجل صلاة الظهر عند الساعة الواحدة والربع، على أن تستأنف بمناقشة بند اتفاقية المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية.

المنطقة المحايدة

الغانم: تستأنف الجلسة لمناقشة بند اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمنطقة المغمورة بين الكويت والمملكة السعودية.

وزير الخارجية: أشكر المجلس على اتاحة جزء من الجلسة لمناقشة الأمر، وأؤكد ان الدولتين وبتوجيهات القيادتين السياسيتين قد وقعوا اتفاقية في 24 ديسمبر 2019 لتجيديد عمق العلاقات بين الدولتين.

وقال: انطلقت الكويت تجاه المملكة لمعالجة التباين بشأن التقسيم السابق، من أجل حل مسائل ضرورية وكل ذلك على مبادئ: السيادة الكاملة لكل دولة على المنطقة المخصصة، والالتزام الكامل بالترسيم الحدودي الجديد، وحق الدولتين بالمشاركة في الثروة الطبيعية بالمنطقة المقسومة.

واستعرض وزير الخارجية البعد التاريخي للاتفاقيات بين الدولتين حول المنطقة المقسومة، طوال السنوات الماضية.

وقال: منذ 2009 حتى الفترة ما قبل الاتفاقية الجديدة طبق الجانبان القوانين الخاصة بها في جانبها الخاص وتبادلا التفسيرات في وقت اوقف فيه الانتاج في المنطقة المقسومة.

وتلا وزير الخارجية بنود الاتفاقية الملحقة الجديدة بشأن المنطقة المقسومة والمغمورة.

وقال الوزير: صدر المرسوم 1/2020 بإحالة مشروعي قانوني إلى المجلس بالموافقة على الاتفاقية ومذكرة التفاهم، مضيفاً نحن امام لحظة تاريخية بفضل الله وتوجيه سامي استطعنا إضافة لبنة جديدة في علاقة البلدين لبناء مستقبل مشرق للبلدين وشعبيهما.

وزير النفط: حظيت هذه التفاقية باهتمام سمو الأمير وبتوجيهات سامية، ووصلنا لاتفاق نهائي على تفسير اتفاقية التفسير وهو ما يمكن وصفه بملحمة شعبية بين بلدين شقيقين.

وقال: هذه الاتفاقية لها دور كبير في رسم ملامح الاستقرار بين البلدين، والذي يتحقق بفضل الحكمة بين القيادة السياسية في البلدين ورئيس مجلس الأمة والفرق المتخصصة من البلدين.

وأشار الى ان الاتفاقية تعجل في عملية الإنتاج بالمنطقة المشتركة وحقل الدرة.

وأوضح تم الاتفاق على إعفاء الشركات التي ترعى مصالح الدولتين من أي ضرائب ورسوم.

وبين ان الاتفاقية تتضمن اخلاء المملكة المباني والمساكن في منطقة الزور خلال 5 سنوات على ان تدفع الكويت التعويض للمملكة عن هذه المباني.

وأوضح انه تم الاتفاق على تقسيم مناطق التصدير بالتساوي بين البلدين بعد استشارة 3 بيوت استشارية عالمية.

وعدد الوزير العديد من مزايا الاتفاقية للكويت المالية والاقتصادية والبيئية.

ولخص الوزير بقوله: المذكرة تعني اعادة إنتاج 250 ألف برميل يومياً قبل نهاية عام 2020، حصول الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من المنطقة المقسومة، مضيفا: انه لا توجد خسارة من انتاج النفط بل هو موجود في المكامن، وتبعية ميناء الزور هو تحت السيادة الكويتية، ولا تمثل أي تنازل عن حقوق الكويت في المذكرة. وقال: لا يوجد أي تعويض لأي خسائر من الطرفين.

علي الدقباسي: ما حصل بركة وخير على الجميع ويجب ان نحتفل بهذه الاتفاقية الرابح منها كلا الجانبين، ونشكر الآباء الأوائل وقعوا على الاتفاقية قبل مذكرة التفاهم الجديدة، ونشكر الفريق القانوني الذي فاوض على هذه المذكرة الجديدة.

وقال: نحن في اللجنة الخارجية سندقق بكل شيء ومن يحاول دق اسفين هو جاحد، والأمر يتطلب انتظار 5 سنوات لتنفيذ مذكرة التفاهم والتي تمثل فرحة لنا.

عادل الدمخي: نحن لا نزايد على مصلحة الكويت ضد الحكومة والأحرص منا هو سمو الأمير، وسموه لا يمكن أن يفرط بمصلحة الكويت.

وقال: اليوم يثار ان رئيس المجلس كان هو الجندي المجهول لاتمام هذه المذكرة، وانا كنت مع الغانم في رحلة عمرة وحدثت جلسة خاصة بين الغانم وولي العهد السعودي لمناقشة الأمر بتفويض من القيادة السياسية الكويتية والسؤال للرئيس الغانم ما هو مستوى التعامل من قبلك ازاء مصالح الشعب الكويتي وأمور تنفيذية وفنية كالحدود والإنتاج النفطي وعليك توضيح ما يقال حولك من تداخل بأعمال السلطات، وإذا الاتفاقية تحقق الحفاظ على الثروة وترسم الحدود فنحن معها.

الغانم: أنا من طلبت عقد هذه الجلسة الخاصة مع بعض الزملاء، وستكون لي كلمة اوضح بعض ما شهدته انت من قبل الجلسة الخاصة التي أشرت لها في حديثك.

