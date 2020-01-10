وطن النهار

قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: حققنا إنجازات مميزة خلال العام الماضي منها تقديم مساعدات شهرية ومقطوعة استفاد منها 4000 مستفيد من الأسر المتعففة والأيتام وضعاف الدخل وتتفاوت قيمة المساعدات تبعاً لعدد أفراد الأسرة.

وتابع الكندري: بدعم المحسنين وزعنا المواد التموينية للمستفيدين الذي زاد عددهم عن 1250 مستفيد حيث نقدم لهم المواد الغذائية الأساسية وبفضل الله حققنا انجازات مميزة حيال المشاريع الموسمية مثل إفطار الصائم حيث استفاد منها أكثر من 75 ألف شخص داخل وخارج الكويت.

