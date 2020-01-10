وطن النهار

كشفت مصادر في وزارة الكهرباء ان برنامج تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء يتضمن 4 مشاريع بلغت اعتماداتها المالية السنوية 156 مليون دينار انفق منها 114 مليون دينار بمعدل 73% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2018/2019، مشيرة الى انها تعد النسبة الاكبر من بين برامج الركيزة والثانية اذا ما قورنت ببقية برامج الخطة التي تنفذها الوزرات والجهات الحكومية الاخرى.

وأشارت الى ان الموقف التنفيذي للمشروعات في مراحل التنفيذ حقق أهدافه بنسب مرتفعة خاصة انه من المتوقع الانتهاء من التنفيذ فيما بعد الخطة الإنمائية الثانية.

وبينت المصادر ان هناك 4 مشاريع هي انشاء محطة الدوحة لتحلية مياه البحر وتوريد وتركيب وحدات غازية بموقع محطة الصبية لإنتاج 750 ميغاوات ومشروع توريد وتركيب المرحلة الاولى من التوربينات الغازية في موقع الصبية ومشروع المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في موقع محطة الزور الجنوبية. وأوضحت ان المشاريع المشار اليها تأتي ضمن برنامج تطوير الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء الذي يهدف الى ضمان حصول المواطن والمقيم على خدمات الطاقة الحديثة وتلبية الطلب المتزايد نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد حاليا والمتمثل في انشاء المدن السكنية.

وأضافت: كما تعمل الوزارة بشكل متواصل إلى تحسين وتطوير الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمياه والمحافظة عليها ضمن اطار رؤية «كويت جديدة 2035».

وزادت: تسعى الوزارة الى أن تنتهي (الكهرباء) والجهات الحكومية ذات الصلة من خطة الدولة في الاعتماد على الطاقة البديلة لانتاج ما نسبته 15 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة قبل عام 2030.. وتعمل على التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتضمين مواصفات انشاء المدارس في المناطق السكنية الجديدة ألواحا كهروضوئية للاستفادة من طاقتها لتغذية تلك المدارس.

وختمت المصادر بقولها اتفقت الوزارة مع وزارة الأشغال على إلزام المقاولين الذين سيتولون تنفيذ مبانيها بتركيب ألواح كهروضوئية لانتاج ما نسبته 15 الى 20 % من الطاقة التي يستهلكها المبنى وذلك ضمن مضيها في تنفيذ خطتها عبر لجنة تنمية استخدامات الطاقة المتجددة.

