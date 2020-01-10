وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الإنجازات التي حققتها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حولي خلال شهر نوفمبر 2019 ، مشيرة إلى إن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون بمراقبة المحلات والإعلانات أسفرت عن إزالة 952 إعلاناً مخالفاً من الشوارع والميادين.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بدر البسيس بأن المفتشين بمراقبة المحلات والإعلانات قاموا بتنفيذ عدة جولات تفتيشية على المحلات والمطاعم خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من مدى تطبيق المحلات للشروط والضوابط التي وضعتها البلدية في هذا الخصوص ، مشيرا إلى أنهم قاموا بالكشف على 240 محلاً ، تحرير 110 محاضر مخالفة تضمنت فتح محلات بدون ترخيص من البلدية ، تحرير مخالفـة لإقـامة إعلان بدون ترخيص وإزالة ورفع 952 إعلاناً من الساحات والميادين تشوه المنظر العام وتعوق الرؤية عن قائدي المركبات وتسبب الكثير من الحوادث.

