وطن النهار

اكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة مشعل العازمي، ان ما تقوم به بلدية الكويت في جميع بلديات المحافظات عمل جبار لاسيما بعد التوقيع على العقود الجديدة مع الشركات التي استلمت المناقصات، لافتا إلى ان العمل جارٍ على مدار الساعة وجداول زمنية في جميع مناطق العاصمة ومتابعة شركات التنظيف ومدى التزامها وانضباطها في التعليمات الصادرة من البلدية.

وأشاد العازمي في تصريح لـ «النهار» بنظام النوبات الذي وضعه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في مراكز العمل من أجل متابعة وتكثيف الحملات الميدانية مضيفا أن البلدية طبّقت نظام النوبات في جميع مراكز النظافة من أجل تقديم خدمة أفضل على مدار 24 ساعة من قبل مفتشي النظافة ومتابعة الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت، كذلك مدى التزام المشاريع التنموية والكبرى بالنظافة ومراقبة تخلصها من النفايات في الساحات المحاذية للمشاريع.

وقال إن هناك رقابة مشددة في جميع المراكز التابعة لبلدية العاصمة من قبل الإدارة العليا بوزارة الدولة لشؤون البلدية للمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، ولا مجال للاهمال في ذلك، لأن النظافة تعتبر هاجسا خاصا في قلب العاصمة.

وذكر العازمي أن إدارة النظافة وإشغالات الطرق تسعى إلى أن تكون العاصمة سباقة في مستوى النظافة، لافتا إلى رصد العديد من المخالفات ضد المحال التجارية لعدم التزامها برفع النفايات في الأماكن التي خصصتها البلدية، وذلك خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وأضاف ان البلدية تابعت مع الشركات التي انتهى عقدها جداول إزالة الحاويات حيث إن هناك فترة 60 يوما في العقد السابق تمنح لشركات التنظيف من إزالة حاويتها من بعض المناطق، وجارٍ التعامل على إزالة الحاويات المتبقية، مشدداً على أنه تم وضع آليات معيّنة لمراقبة الأماكن التراثية وتنظيفها باستمرار منها أسواق المباركية الذي يعد واجهة سياحية للدولة والمزار الأول في محافظة العاصمة.

وختم العازمي بالتأكيد على توفير 28000 حاوية سعة 240 في جميع مناطق العاصمة إلى جانب توفير 1200 حاوية سعة 1100.

