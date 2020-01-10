وطن النهار

أفاد نائب مدير الجامعة للأبحاث رئيس مجلس النشر العلمي أ. د. جاسم يوسف الكندري أنه انطلاقا من الأهداف التي ينشدها المجلس والمتمثلة في نشر البحوث والكتب العلمية المميزة، وتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين جامعة الكويت والجامعات ومعاهد البحوث الأخرى، وربط الجامعة بالمجتمع من خلال طرح قضاياه ومشكلاته بالبحث والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها، قام مجلس النشر العلمي بالعديد من الأنشطة العلمية، وذلك وفق خطة وضعها ذات أهداف محددة، وآلية معينة، وبرنامج زمني.

وذكر الكندري أنه بهدف نشر الثقافة العلمية الرفيعة لخدمة الأوساط الأكاديمية ودوائر صنع القرار وسائر القراء والمهتمين، استقبلت المجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر 3225 بحثا وكتابا، وذلك في مختلف التخصصات العلمية، ومن شتى الدول، موضحا أن هذا العدد من البحوث يأتي ليؤكد ثقة الباحثين في الإقبال على النشر في المجلات العلمية التي تصدرها جامعة الكويت، في ظل تعدد قنوات النشر العلمي المحكم وازديادها بما يؤكد مكانتها في أوساط مثيلاتها، وتلبيتها للحاجات الأكاديمية المتنامية.

وأشار الكندري إلى ارتفاع نسبة البحوث المرفوضة حيث بلغـت 77.5 %، وبذلك حافظت المجلات على قيمتها العلمية، والتي تتأتى من خلال تنقية البحوث الواردة، والاختيار من بينها وفق قواعد النشر المعمول بها. وفي مجال عقد الندوات، أكد الكندري أن المجلس عقد عن طريق مجلاته العلمية 5 ندوات؛ استضاف لها أساتذة متخصصين، وذلك استجابةً لقضايا معاصرة محلية وإقليمية، ومواكبة للتطورات والتغيرات الجارية، وإتاحة الفرص للمشاركة في ربط المجتمع الأكاديمي بالمشكلات القائمة، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها. وكشف الكندري أنه في إطار السعي إلى زيادة التعريف بالمجلات العلمية التي يصدرها مجلس النشر العلمي وبهدف إتاحتها بالشكل الرقمي لقطاع واسع من الباحثين والأكاديميين حول العالم.

