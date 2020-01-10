إيمانيات

عاشت الزهراء (عليها السلام)، من خلال قيم أهل البيت (عليهم السلام)، كلّ معنى الروح في كلِّ كيانها وذاتها، لأنّها عاشت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلِّ روحانيّته وفي كلّ ابتهالاته، وعاشت كلَّ هذا القلب الكبير الذي كان يعتصر عندما يعيش آلام الناس من حوله، والذي كان يحرصُ على الناس كما يحرص على نفسه. وقد كانت تراه كيف يتألّم للفقراء والبؤساء والحزانى واليتامى، وهو الذي قال الله عنه: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ - يثقل عليه ويؤلمه عندما يراكم تواجهون مشقة الحياة - حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ - كما تحرص الأُمُّ على أطفالها - بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة/ 128).

وقد كانت الزهراء (عليها السلام) ترى كيف يرأف بكلّ الناس الذين يعيشون حوله ومعه، سواء كانوا من الذين يؤمنون به، أو من الذين لا يؤمنون به. لم تعرف في النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أية نبضة حقد، فقد كان يحبُّ الناس جميعاً؛ كان يحبُّ المؤمنين به ليتحرّك معهم في خطّ الدعوة إلى الله والعمل في سبيله، ويحبُّ الذين لا يؤمنون به حتى يهديهم بالمحبّة، من خلال قلبه الكبير الذي اتّسع لكلِّ الناس، وكانت تتعلَّم منه، تماماً كما تعلَّم منه أمير المؤمنين (عليه السلام)، الذي أعطانا درساً في الانفتاح على الآخر، وفي نزع الحقد من صدره، عندما قال: احصد الشرَّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك.

كن القلب الذي لا يحمل الشرّ للآخر، ولا يحقد عليه، كن القلب الذي ينفتح على الناس كلّهم، كن القلب الذي جسّده الإمام عليّ (عليه السلام) عندما قال لعامله مالك الأشتر عن الناس: فإنّهم صنفان: إمّا أخٌ لك في الدِّين، أو نظيرٌ لك في الخلق. كن الإنسان الذي يتحرّك في الآخر، وإن لم يكن مؤمناً بما تؤمن به، ولكن حاول أن تنفتح على إنسانيّته، لأنّك ستجد في داخل إنسانيته نبعاً يمكن أن يغنيك، فيؤمن في نهاية المطاف.

