إيمانيات

يحدِّد الحديث الشريف هنا مراحل التربية الأساسية لكلِّ إنسان، ابتداءً من الطفولة وحتى مرحلة الرُّشد: «دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدّب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح، وإلّا فلا خير فيه».

تتحدَّد مرحلة الطفولة الأُولى بسبع سنين أو ست سنوات، وهي المرحلة التي يُترك فيها الطفل ليكتشف كلّ ما حوله بنفسه. وكأنّ الغرض من ذلك، أن يعيش تجربته بنفسه، دون مساعدة الآخر، ففي ذلك تأصيل لفطرته بحسب ما أودعه الله فيه من خصائص. في المرحلة التالية، يأتي دور التربية من الخارج، فيباشر المربي إثارة القضايا المتصلة بالمعرفة أمام الطفل، وتركيز المفاهيم في ذهنه، بحيث يتعرَّف إلى طبيعة الأشياء، من خلال ما أطلق عليها من أسمائها، فتتفاعل في عقله المادّة الآتية من الخارج مع العناصر الموجودة في داخله.

ثمّ تبدأ عملية التأديب والتوجيه وتعلّم الواجبات، في المرحلة الثالثة؛ مرحلة إعداد الطفل لما يراد له أن يقوم به من مسؤوليات، وهذا يفرض في المرحلة الثالثة، أن يترجم الطفل المعلومات والخبرات إلى سلوك سليم ينسجم مع ما يهدف إليه الآباء من تأصيل للمفاهيم الإلهيّة المختلفة في نفسه.

أمّا العبارة الواردة في نهاية الحديث: «فإن أفلح، وإلّا فلا خير فيه»، فهي بحاجة إلى الكثير من التأمّل، إذ ربّما يكون المقصود بهذه العبارة، أنّ هذه المراحل هي مراحل تأسيسية لشخصية الإنسان، بمعنى أنّه إذا لم تتعمّق في داخله على مدى إحدى وعشرين سنة، المبادئ والمفاهيم، وفشلت التربية في تهيئته وإعداده للحياة، دون أن يكون لذلك الفشل مبررات خارجية ساهمت في حدوثه، فمن الصعب جدّاً أن يفلح بعد ذلك، ما يحملنا إلى الاعتقاد بأنّ الانحراف ينشأ عن إهمال هذه المراحل، وفعالية العوامل الخارجية الأُخرى، التي تتحدّى عناصر التربية. وكأنّ الحديث الشريف يريد القول، إنّ إعطاء هذه المراحل الثلاث حقّها من الرعاية، كفيل بتثبيت شخصية الإنسان على خطّ النمو السليم، الذي يشكّل قاعدة للفلاح في حياته. فإذا انحرف بعد ذلك، فبسبب العوارض الخارجية، وليس بسبب القصور في تربيته.

فالواحد والعشرون عاماً، هي المرحلة التي يتحمّل فيها الأهل، والأب بشكلٍ خاص، مسؤولية التربية حتى بداية مرحلة الرُّشد. أمّا بعد ذلك، فلا يبقى الأب أو الأُمّ وحدهما مسؤولين عن الطفل، بل يصبح المجتمع بكلّ مؤسّساته مسؤولين عنه، بدءاً من المدارس والجامعات والمساجد والجمعيات... إلخ. إذاً، على الأبوين رعاية الولد بتوفير كلّ الظروف الصحّية الملائمة التي تجعل منه إنساناً منفتحاً على الخير في المستقبل، خلال المراحل الأُولى من عمره بشكل خاص.

ختاماً، دور التربية إذاً، هو أن تؤسِّس التوازن في شخصية الإنسان بمختلف أبعادها الجسدية والنفسية والروحية والذهنية والاجتماعية، وأن تنمِّي معرفته بالنشاط الذي ينسجم مع مستواه الفكري، أو أن تزرع القيم والمفاهيم داخل شخصيته، بالمستوى الذي يتحوّل فيه الطفل إلى تجسيدٍ حيٍّ لتلك القيم، حيث تقوم تربيته على الصِّدق في شخص صادق، وتربيته على الأمانة في شخص أمين، وهكذا.. إنّ هدف التربية إعطاء القيم وتجسيدها في الإنسان، ونقل القيم من عالم المفاهيم المجرّدة إلى عالم الحركة الحياتية.

