إيمانيات

لم تمرّ الشريعة على النصيحة مرور الكرام، بل أعارتها اهتماماً خاصّاً، فالتناصح إن لم يكن بالطريقة المناسبة، فقد يتحوّل لعداوات أو تصارع بين المتناصحين، لذا أورد الإمام زين العابدين (عليه السلام) له فقرة كاملة، في رسالته رسالة الحقوق، حيث قال (عليه السلام): «حقّ المستنصح أن تؤدِّي إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرحمة له والرفق به، وحقّ الناصح أن تليّن له جناحك، وتصغي إليه بسمعك، فإن أتى الصواب حمدت الله عزّوجلّ، وإن لم يوافق رحمته، ولم تتّهمه وعلمت أنّه أخطأ، ولم تؤاخذه بذلك، إلّا أن يكون مستحقّاً للتهمة، فلا تعبأ بشيءٍ من أمره على حال».

وهو ما أشار إليه (عليه السلام) بقوله: «حقّ المستنصح أن تؤدِّي إليه النصيحة»، فالمراد به من طلب منك النصيحة، فأوّل الحقوق له عليك أن تنصحه بما لديك من خبرة تعلّمتها في الحياة، لا أن تحجب علمك المكتسب عنه، فالعلم ليس حكراً على حامله، وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله». ولا تكن عليه فظًّاً غليظاً، معيباً عليه قلّة إدراكه ولو كان كذلك، فليس من المعيب أن لا يعلم المرء، بل المعيب أن يبقى على الجهل، والمستنصح سلك طريقاً ندبه إليه العقل في استشارة ذوي العقول، واستنصاح أُولي التجارب، فلا ينبغي الإساءة له، يقول الله تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159). وهذا فيما يتعلّق بحقّ المستنصح على الناصح.

وأمّا حقّ الناصح على مَن يؤدِّي إليه النصيحة، فيشير إليه الإمام (عليه السلام) بقوله: «وحقّ الناصح أن تلين له جناحك، وتصغي إليه بسمعك». فأمّا لين الجناح فهو من باب التواضع لمن هو أعلم منك، وأعقل، وأمّا السماع فهو من باب التأدّب في الحديث، فمن الأدب عدم المقاطعة، والانصات لمن يتحدّث إليك. وقد جاء في الرواية عن الإمام عليّ (عليه السلام): «اسمعوا النصيحة ممّن أهداها إليكم، واعقلوها على أنفُسكم».

هذا إذا كان في رأيه صلاحاً، وتوافقاً مع الشريعة والعقل، وهذا ما أشار إليه الإمام (عليه السلام) بقوله: «فإن أتى الصواب حمدت الله عزّوجلّ، وإن لم يوافق رحمته، ولم تتّهمه وعلمت أنّه أخطأ، ولم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقّاً للتهمة، فلا تعبأ بشيءٍ من أمره على حال». وأمّا لزوم طاعته فيما لو أسدى لك النُّصح الحسن الذي فيه خير الآخرة، فلأنّه يحمل إليك خيرك، بل ما هو أبقى لك، و(هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ) (الرحمن/ 60). وقد جاء في الرواية عن الإمام عليّ (عليه السلام): «مَن أمرك بإصلاح نفسك، فهو أحقُّ من تطيعه». وعنه أيضاً: «من أكبر التوفيق الأخذ بالنصيحة».

نعم طوبى لهم، لأنّ في استماع النصيحة كسراً لكبرياء النفس وعنفوانها، وينبغي على مستمع النصيحة تحمّل المرارة التي قد تتضمّنها، وأن لا يؤدِّي ذلك للانزعاج الشخصي من الناصح، الذي لا يستهدف أشخاصنا، بل تقويم أعمالنا أو دلّنا على ما فيه الصلاح لنا، فعلى المستمع الانصياع أوّلاً وآخراً لقول الحقّ، على صعوبة تحمّله، وقد جاء في الرواية عن الإمام الباقر (عليه السلام): «اتّبع مَن يُبكيك وهو لك ناصح، ولا تتَّبع من يُضحِكك وهو لك غاشّ». فقد يتذمّر البعض من الأشخاص الذين يتوجّهون إليهم بالنصيحة، والأولى أن يقدّر هؤلاء الناس الذين يبذلون لنا كلّ الخير ممّا علّمتهم إيّاه الحياة، أو اكتسبوه في عمرهم المليء بالتجارب، فهم أفضل الناس بالنسبة لنا، وهم مَن يدلّنا على الصلاح بدون منّة أو مقابل، ووصيّة أهل البيت (عليهم السلام) لنا أن نحبّ هؤلاء الناس، فقد جاء في الرواية عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «ليكن أحبَّ الناس إليك المشفق الناصح».

