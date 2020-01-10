إيمانيات

لقد اهتمّ الإسلام كثيراً بالجار وحقوقه، حتى أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «وما زال جبرائيل (عليه السلام) يوصيني بالجار حتى ظنّنت أنّه سيورّثه». إنّ الجار هو كلّ شخص يسكن بجوار مكان سكننا، وهذا المعنى واضح عند أغلب الناس. وعندما تكلّم الإسلام عن الجار وحقوقه، لم يميّز بين الجار المُسلِم وغير المُسلِم، ولم يميّز بين الجار الذي هو من الأرحام وبين من هو ليس كذلك. الجار في الإسلام يشمل مطلق مَن يسكن إلى جوارك مهما كان لونه أو انتماؤه. وكما يشمل معنى الجار الساكن البعيد أيضاً، فليس الجار القريب هو فقط مَن يقع عليه هذا العنوان، ولذلك، عندما سُئِل الإمام الباقر (عليه السلام) عن حدِّ الجوار، قال: «أربعون داراً». وبالتالي يجب مراعاة حقوق الجيرة مع الجار البعيد كما الجار القريب.

وإذا دققنا في الأمر نفهم سبب اهتمام الإسلام بالجيران إلى هذا الحدِّ.. فالجار هو شخص يسكن بجوارك، وأنت على احتكاك يومي به. وبطبيعة الحال، الجيران يشكّلون عائلة الإنسان الأوسع دائرة من عائلته. بمعنى أنّ الإنسان يتأثّر بأوضاع جيرانه سواء كانت جيِّدة أم سيِّئة. وأوضاعهم تنعكس عليه بنسبة ما شاء أم أبى.

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): «ليس حُسن الجوار كفّ الأذى، ولكن حُسن الجوار الصبر على الأذى». كلٌّ منّا يتمنّى أن يكون جاره شخصاً خلوقاً وودوداً وذا صفات حسنة، ولكن على كلّ منّا أن يبدأ بنفسه، فكما اتمنّى هذه الصفات في جاري، عليَّ أن أسعى لغرس هذه الصفات في نفسي أوّلاً. والحدّ الأدنى من الصفات الحسنة أن أكون إنساناً حسن العشرة، ولا أسبِّب الأذيّة لأحد من الجيران. وأكرم الصفات الحسنة الصبر على أذيّة الجيران. وما بين الصفتين الأُولى والثانية صفات كثيرة على كلّ منّا أن يتحلّى بها، من قبيل: التحلِّي بروح المساعدة للجيران إذا احتاجوا لذلك. والتحلِّي بالكرم الماديّ والأخلاقي معهم، وغير ذلك.

هذه الحقوق أحصاها أهل البيت (عليهم السلام)، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال حول بعض حقوق الجار: «إن استغاثك أغثه، وإن استقرضك أقرضه، وإن افتقر عدت إليه، وإن أصابه خير هنّأته، وإن مرض عدت عليه، وإن أصابته مصيبة عزّيته، وإن مات تبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فاهدها له...». وعن الإمام زين العابدين (عليه السلام) قال: «وأمّا حقّ الجار: فحفظه غائباً، وكرامته شاهداً، ونصرته ومعونته في الحالين جميعاً. لا تتبع له عورة، ولا تبحث له عن سوأة لتعرفها، فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك ولا تكلّف، كنت لما علمت حصناً حصيناً وستراً ستيراً.. لا تستمع عليه من حيث لا يعلم، لا تسلمه عند شديدة، ولا تحسده عند نِعمة. تقيل عثرته وتغفر زلّته».

