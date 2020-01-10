إيمانيات

قال الله تعالى في بيان الهدف من إرسال رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107). وإذا كان الغاية من الدِّين هو هداية البشر إلى الطريق القويم الذي يربطهم بالله تعالى، فإنّ هذا الدِّين هو رحمة إلهيّة قد لا يشعر بها إلّا مَن اهتدى بهديه. بالرحمة يتحقق الخير والعطاء إلى الآخر، والله سبحانه يُتيح رحمته لكلِّ المخلوقات، ويشمل بها البشرية كلَّها، بصرف النظر عن الجنس واللون واللغة والدِّين والإيمان والجغرافيا، ولا يحرم أيَّ كائنٍ أو مخلوقٍ من هذه الرحمة، فالتعامل الإلهيّ مع خلقه قام ويقوم على الرحمة، وترد آيات الرحمة في القرآن الكريم بوصفها قيمةً مطلوبةً لكلِّ المخلوقات والناس، وهذا ما يكسبها عموميتها وشموليتها (إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) (قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ لِلهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) (الأنعام/ 12). وبدون الرحمة، تكاد الحياة تكون جحيماً، أو أمراً مستحيلاً؛ إذ كيف سيكون العالم من دون حنان أُمّهات، وبآباء لا يعرفون من الأُبوّة غير الإنجاب، ومجتمعات تسودها الأنانية والأحقاد والعداوات، ولا تعرف أيّ نوعٍ من علاقات التراحم والتعاون. وهذا ما يُفسِّر لماذا كانت الرحمة في القرآن الكريم مقياساً للإيمان، ولماذا وصف الله سبحانه القرآن بأنّه (هُدًى وَرَحْمَة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)، ولماذا أرسل رسوله بالإسلام هدى ورحمة للبشرية جمعاء. لذلك، بُنيت قيم الإسلام على الرحمة والرأفة والشفقة والتعاون والتكافل، وكان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قدوةً وأسوةً في تجسيد الرحمة قولاً وفعلاً حتى مع أعدائه، وبات التراحم السِّمة الأبرز في المجتمع الإسلامي الأوّل (مُحمَّدٌ رَّسُول اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) (الفتح/ 29). إنّ أساس الدِّين هو تنظيم الرابطة بين العبد وربِّه من جهة، وبين الإنسان وأخيه الإنسان من جهةٍ ثانية، وقد اعتبر الإسلام أنّ الرحمة هي السِّمة الأساسية لهذه الرابطة (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) (البلد/ 17). إنّ التراحم يصنع الرحمة، يوجدها، ويؤسّس لها، والرحمة تؤلّف بين القلوب، تزيل الحواجز وتفتح سُبُل التعاون والتفاهم.. إذاً الرحمة خلقٌ ربّاني، والإسلام أوجبها على مستوى القيادة، وعلى مستوى القاعدة وبين الناس في كلِّ علاقاتهم.. والتراحم يبدأ في الأُسرة، وهي النواة الأولى.