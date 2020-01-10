مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـالنهار أن الخطط التنموية للكويت لم تتأثر بتداعيات التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، لافتة الى أن تلك الخطط في أغلبها مشاريع انشائية، والتي يحسم انجازها من عدمه هو تراجع أسعار النفط وتراجع عجز الميزانية.

ووفق أحدث البيانات الحكومية أن الكويت أنفقت 1.3 مليار دينار على خطتها التنموية للعام المالي 2019/2020، وذلك خلال 9 أشهر المنتهية من العام الماضي.

ولفتت المصادر الى أن اجمالي ما تم رصده للمشاريع التنموية بلغ 3.3 مليارات دينار، ليصبح اجمالي نسبة المنصرف 39%.

ووفقاً للبيانات المتاحة فهناك 51 مشروعاً في مرحلة التحضير، و73 في مرحلة التنفيذ، ليصبح اجمالي المشاريع في مرحلة التحضير والتنفيذ 92% من اجمالي المشاريع المدرجة بالخطة والبالغة 135 مشروعاً.

ولفتت البيانات الى أن هناك 4 مشاريع لم تبدأ بعد، فيما لاتزال 7 أخرى في مرحلة التسليم.

وأوضحت مصادر موثوقة لـالنهار أن السبب في تأخر تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الخطة يعود الى جملة تحديات حسب الأرقام المعلنة 581 تحدياً، بينها 212 تحديا اداريا، 104 تحديات مالية، 161 تحديا فنيا، و85 تحديا لدى الجهات الرقابية، 19 تحدياً لأسباب تشريعية، فيما أعلنت الجهات المعنية أنه تم حل 465 تحدياً، بنسبة 80% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.

جدير بالذكر أن عدد المشروعات الاستراتيجية المدرجة في خطة التنمية لعام 2019/2020 يصل الى 22 مشروعاً، باعتمادات مالية تقدر بـ2.7 مليار دينار، انفق منها ما نسبته 20.2% بنهاية النصف الأول، منها 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية الصحة ورأس المال البشري والبيئة المعيشية المستدامة.

