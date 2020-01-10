مال وأعمال

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة بيت الأوراق المالية مشروع عقد الاندماج بالضم الموقع مع شركة الأمان للاستثمار، الى جانب زيادة رأسمال البيت؛ وذلك وفق بيان للبورصة.

وتبعاً لذلك تكون بيت الأوراق المالية هي الدامجة، والأمان هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته منضمة لاستشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم يبلغ 1.402 سهم بيت الأوراق المالية، مقابل كل سهم الأمان، وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.

وذكر بيان البيت أن العمومية صادقت على توصية مجلس الادارة بالاندماج من خلال شركة الأمان للاستثمار، ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول، وما عليها من خصوم الى بيت الأوراق المالية. والى جانب ذلك صادقت عمومية بيت الأوراق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 45 مليون دينار الى 55.50 مليون دينار، وتعديل المادة 8 من عقد التأسيسي وفقاً لذلك، بزيادة 10.50 ملايين دينار، تمثل 23.33 في المائة من رأس المال، عن طريق اصدار 105 ملايين سهم، بقيمة اسمية 100 فلس، دون علامة اصدار.

