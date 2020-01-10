مال وأعمال

ذكرت شركة البترول الوطنية أن اجمالي ما تم صرفه من قبل مقاولي مشروع الوقود البيئي في السوق المحلي منذ بداية المشروع حتى نهاية 2019 تجاوز 34 في المئة من قيمة العقود التنفيذية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار دينار.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، أن النصيب الأكبر من هذه العقود كان لقطاع المقاولات الانشائية.

وأضاف العجمي، أن المقاولين العالميين المتعاقدين مع الشركة التزموا من جانبهم بترسية عقود بالباطن مع شركات كويتية زادت قيمتها عن 643 مليون دينار (نحو 2 مليار دولار).

وألمح، الى أنه تمت كذلك ترسية عقود مشتريات بقيمة زادت عن 300 مليون دينار (نحو 989 مليون دولار) على مصنعين وموردين كويتيين.

وأشار، الى أن قطاع شركات الخدمات الكويتية حظي بعقود بلغت قيمتها نحو 166 مليون دينار تركزت على خدمات التفتيش والخدمات الأمنية والطبية والبنكية والنقل.

وأكد العجمي، حرص البترول الوطنية الكويتية على تشجيع القطاع الخاص المحلي عبر اشراكه في تنفيذ خططها ومشاريعها.

ويهدف مشروع الوقود البيئي بالدرجة الأولى الى تحديث وتحسين مواصفات المنتجات البترولية الكويتية، وتمكين الكويت من اختراق الأسواق العالمية والمنافسة بمنتجات عالية الجودة وتقليل الانبعاثات والملوثات وفق أحدث الشروط والقواعد البيئية المطبقة محليا وعالميا من خلال توسعة وتحديث مصفاتي ميناءي «الأحمدي» و«عبدالله».

ويعمل المشروع، على تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي الى منتجات بترولية عالية الجودة ذات محتوى كبريتي منخفض مع تحقيق العائد الأمثل للاستثمار.

