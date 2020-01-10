مال وأعمال

اذا كنت مستثمراً نشطاً، فان المخاطر والتحديات التي تواجهها كثيرة والعائد غالباً لا يكون مضموناً. ولكن اذا كنت من الكسالى فانك عادة ما تستسلم لما يمليه عليك السوق.

وعلى ما يبدو أن الاستسلام لظروف السوق كان الخيار الأفضل لأصحاب الأموال خاصة خلال العقد الماضي، اذ ان استثماراتهم في الصناديق التي تتعقب أداء السوق زادت على نحو غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضية.

ويسمى الاستثمار في صناديق المؤشرات، استثماراً كسلاً، أو استثماراً غير نشط «passive investment»، اذ انه مرتبط بأداء المؤشر الذي يتبعه. ولا تقتصر صناديق المؤشرات على الأسهم فقط، وانما قد تضم صكوكاً أو سلعاً مثل الذهب والفضة. وهذا على عكس صناديق الاستثمار التقليدية، التي دائماً تغير أصولها وفقاً لمتغيرات السوق، بهدف تحقيق عائد أكبر من عائد السوق الذي غالباً ما يتم قياسه بأداء المؤشر.

وتجاوزت الأصول التي تديرها صناديق المؤشرات في العالم حاجز الـ 11 تريليون دولار أميركي، مدفوعة بارتفاع مؤشرات الأسواق، وسط ابتعاد المستثمرين عن الصناديق النشطة.

وجرى انشاء صناديق المؤشرات في سبعينيات القرن الماضي، وكانت تحاول جاهدة تحقيق عائد يعادل القيمة الضمنية للمؤشر، ولكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لتكسب زخماً، خاصة أن مديري الاستثمار خلال تلك الفترة كانوا يتشككون على نحو كبير في أن المستثمرين سيتقبلون عائداً يعادل متوسط عائد السوق.

وفجأة انتشرت الصناديق التي تتعقب أداء المؤشرات، فمنذ الأزمة المالية العالمية، أصبحت تلك الصناديق منتشرة بين العامة سواء تلك التي كانت تستثمر في الأسهم أو السندات أو السلع، لتعيد تشكيل صناعة ادارة الأصول.

