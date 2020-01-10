الاخيرة

قال مصدر ملكي إن الأسرة المالكة البريطانية تشعر بالألم وخيبة الامل بسبب الاعلان الصادم من الأمير هاري وزوجته ميغان بأنهما سيتنحيان عن اداء مهامهما الرئيسة وسيمضيان مزيدا من الوقت في اميركا الشمالية.

وفاجأ اعلان هاري وميغان على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء، الملكة اليزابيث، جدة هاري ووالده الأمير تشارلز ولي العهد، لأنه لم يتم التشاور معهما بشأن اصدار البيان.

وقال الأمير هاري انه بعد اشهر من التأمل والمناقشات، قرر الزوجان ان يصنعا لنفسيهما «دورا تقدميا جديدا» بالتخلي عن المهام الملكية وتقسيم الوقت بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية لاعطاء اسرتهما المساحة التي تحتاجها.

ويأمل الزوجان في تحقيق الاستقلال المادي وتأسيس منظمة خيرية جديدة مع مواصلة بعض المهام الملكية. ووصف الزوجان الخطوة المقبلة بأنها مثيرة، لكن لم يتضح بعد كيف يمكن ان يصبح الزوجان «نصف ملكيين» على حد توصيف كتاب السير الذاتية للأسرة المالكة، ومن سيدفع تكاليف معيشتهما في اميركا الشمالية.

وقارن معلقون وضع الزوجين بأزمة الملك ادوارد الثامن، الذي تخلى عن العرش في عام 1936، ليتزوج المطلقة الأميركية واليس سيمبسون، وعاش حياته في فرنسا.

وقال قصر باكنغهام ان المناقشات مع هاري وميغان في مراحل مبكرة.

وقال القصر: «نتفهم رغبتهما في اتخاذ نهج مختلف لكن هذه امور دقيقة سيستغرق حلها وقتا».

ووفقا للتقاليد الملكية، لا بد من موافقة الملكة على القرار، وربما يحتاج الأمر الى موافقة من البرلمان، لهذا سيحتفظ الزوجان بألقابهما الملكية، خاصة ان خروجهما لم يكن مرتبطا بفضيحة او ازمة ملكية، وبحسب خبيرة العائلة المالكة البريطانية مارلين كونيج في تصريح لمجلة تايم، فان هاري وماركل سيستمران في اعمالهما الخيرية وواجباتهما تجاه العائلة الملكية ان ارادا ذلك.

ولم تنقطع الاشاعات منذ اليوم الأول لزواج ماركل وهاري حول الخلافات بين الشقيقين هاري ووليام بسبب الغيرة النسائية بين ميغان وكيت ميدلتون.

دعمت الصحافة البريطانية ميدلتون على حساب الأميركية ماركل، اذ كانت توصف الأولى دائما بالوداعة وبالبراءة، في حين تتهم ميغان بأنها وصولية وذات طلبات كثيرة.

ورغم المحاولات الملكية لاخفاء الخلافات بين الأشقاء، ووصف الزوجتين بأنهما شقيقتان متحابتان، فان قرار ميغان وهاري بالانتقال الى بيت مستقل خلال الصيف الماضي اكد صحة الاشاعات.

