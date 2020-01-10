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بعد اقل من 24 ساعة على قرار الأمير وليام وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، التنحي عن اداء مهامهما الرئيسة كأفراد في العائلة المالكة، سادت حالة من الغضب في وسائل الاعلام البريطانية نتيجة القرار، وأطلقت عليه مسمى «ميغسيت»، في اشارة الى ان ميغان هي السبب وراء «خروج» الأمير هاري من العائلة المالكة.

وصدم الزوجان العالم بقرارهما الذي اعلن بشكل مفاجئ من خلال بيان على تطبيق «انستغرام»، ليؤكدا ايضا انهما يريدان ان يصبحا «مستقلين ماديا» عن العائلة المالكة. واستقبلت وسائل الاعلام البريطانية الخبر بحالة من الغضب، خاصة وأنها لا تجمعها علاقة طيبة بالزوجين، اذ حرصا على التصرف بحزم مع وسائل الاعلام، الى حد وصل الى رفع دعاوى قضائية على بعضها لنشرها تفاصيل خاصة، من بينها رسالة من ميغان ماركل الى والدها. وأطلقت صحف بريطانية مسمى «ميغسيت»، الشبيه بـ«بريكست»، لاعتقادها ان ميغان هي من دفعت الأمير هاري الى اتخاذ قرار «الخروج» من العائلة المالكة. واعتبرت صحيفة «ديلي ميرور» ان هاري اتسم بـ«الأنانية» لاتخاذه قرار الانسحاب، قائلة في مقال: «هاري ادار ظهرة بأنانية للمؤسسة التي حاربت الملكة من اجل تطويرها وتأمينها له ولأولاده». وأضاف المقال: «المأساة ان هاري كان واحدا من اكثر افراد العائلة المالكة شعبية، منذ اللحظة التي سار فيها وراء نعش والدته وقد تألمت قلوبنا من اجله، الى حين قابل ميغان، التي غيرته كثيرا».

كما ركزت الصحيفة على التأثير «الصادم» الذي تركه القرار على الملكة اليزابيث، جدة هاري، معتبرة انه لم يحترمها بتاتا، كون الاثنين لم يبلغانها بقرارهما، وانما علمت كغيرها عندما نشر البيان.

وقالت الصحيفة: «قرار الزوجين اظهر تجاهلا صادما لامرأة كانت حياتها كلها محكومة بحس من الواجب العام والشرف».

كما تحدثت عن حالة من الغضب الشديد يعيشها الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، شقيق هاري، الذي لطالما حظي بعلاقة وطيدة جدا معه حتى سادت الخلافات أخيراً بسبب ميغان.

أما صحيفة «ديلي ميل»، التي يقاضي الزوجان شقيقتها «ميل اون صنداي»، فاعتبرت ان الزوجين «تحررا من الشعور المحرج بعدم وجود دور محدد يلعباه في حياة البريطانيين العامة».

من جانبها، قالت صحيفة «ديلي اكسبرس»، ان الزوجين «أخفقا باستمرار في فهم ان الشعب الذي يدفع الضرائب يتوقع ان تكون العائلة المالكة قريبة منه، وتقدم قيمة مقابل المال».

