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أعلن علماء من جامعة هارفارد عن طرق بسيطة لاطالة الحياة لمدة 10 سنوات، والبقاء بصحة جيدة.

ووفقا لهم يجب على الشخص، في حال كان من المدخنين، الاقلاع عن التدخين، والامتناع من شرب الكحول، وكذلك الالتزام بنظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة.

وأكد العلماء ان اتباع هذه القواعد البسيطة يساعد على اطالة العمر بشكل كبير والتخلص من العديد من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر.

ووفقا لدراسة قام بها العلماء استمرت لأكثر من 20 سنة على اكثر من 100 شخص في سن الـ50 وما دون، وكانوا يتمتعون بصحة جيدة، حيث تم تقسيم المشتركين الى مجموعتين، وكانت اعمار المجموعة التي لم يشرب افرادها الكحول ولم يكونوا من المدخنين، اطول من اولئك الذين كانوا يدخنون ويشربون الكحول.

وفي الوقت نفسه، فان المشاركين في المجموعة الأولى التزموا بنظام غذائي صحي ومارسوا الرياضة باستمرار، حيث كان متوسط اعمارهم حوالي 84 سنة دون وجود اي امراض خطيرة، وفق موقع «وان».

بينما لم يتجاوز اعمار المجموعة الثانية 75 سنة، وغالبا ما اصيبوا بمرض السكري من الدرجة الثانية او السرطان او امراض الجهاز القلبي الوعائي.

وخلص العلماء الى ان الامتناع عن التدخين وشرب الكحول وممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي يساعد على اطالة العمر لمدة 10 سنوات على الأقل.

