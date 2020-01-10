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توقع مراقب التنبؤات الجوية بادارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع مع نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية. وقال القراوي في تصريح لـ«كونا» امس ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا مع تقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي ويصاحبه كتلة هوائية باردة تبدأ اليوم ما يسبب انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل. واضاف ان الطقس نهار اليوم مائل للبروده والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح ما بين 08 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام. وذكر ان الطقس مساء شديد البرودة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة على بعض المناطق وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار غد باردا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج. وافاد بان الطقس مساء غد شديد البرودة.

