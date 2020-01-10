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بيعت في كندا بطاقة يانصيب بجائزة 70 مليون دولار كندي (ما يعادل 53 مليون دولار اميركي) وهي اكبر جائزة نقدية في تاريخ البلاد.

وأفادت قناة «CBC» التلفزيونية الكندية نقلا عن جمعية اليانصيب الكندية بأن بطاقة Lotto Max بيعت في مدينة برامبتون بولاية اونتاريو الكندية.

وعلاوة على ذلك فان 6 اشخاص آخرين اشتروا بطاقات يانصيب بجائزة مليون دولار كندي (770 ألف دولار اميركي) في مختلف مناطق محافظة اونتاريو الكندية.

يذكر ان 99 مواطنا روسيا اصبحوا من اصحاب الملايين عشية الاحتفال بعيد رأس السنة بعد ان اشتروا بطاقات يانصيب بجائزة مليون روبل. وربح احدهم مليار روبل (16 مليون دولار).

