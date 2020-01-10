أول النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشو وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ويتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية. كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب المروع في محافظة مازندران والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعزية مماثلة.

