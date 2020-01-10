أول النهار

أكدت جمعية الهلال الاحمر أمس الخميس ضرورة التوعية والوقاية من مخاطر الكوارث والتأهب لها في ظل الاوضاع التي يشهدها العالم حاليا.

ودعا المدير العام لجمعية الهلال الاحمر عبدالرحمن العون في كلمة القاها في افتتاح الورشة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في الكويت الى تعزيز ثقافة التوعية بمخاطر الكوارث للحد منها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد العون على اهمية توحيد الجهود والتنسيق لوضع خطط الوقاية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية ووضع خطط للطوارئ والانذار المبكر والربط الالكتروني للشبكات المعلوماتية بين الجهات المعنية.

واكد ضرورة الاستفادة من تلك الورشة للخروج بنتائج وتوصيات تخدم المجتمع المدني في ظل تزايد الكوارث بنسب عالية خلال الاعوام الاخيرة وما خلفته من فقدان في الارواح وتدمير في البنية التحية وازدياد عدد اللاجئين والنازحين والحاجة الى تأمين ادارة فعالة للكوارث وحالات الطوارئ.

ومن جانبها قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب ان من اهم عوامل الاستجابة الناجحة للتعامل مع اي كارثة متوقع حدوثها هي ان تكون هناك استعدادات معرفية من البيانات والمعلومات الخاصة.

ودعت العقاب الى انشاء مركز او لجنة وطنية لادارة الازمات لمواجهة مخاطر الكوارث وتنسيق الجهود الحكومية والتطوعية للحد منها.

وطالبت بإشراك منظمات المجتمع المدني مع الجهات الحكومية لمواجهة الكوارث والحد منها مؤكدة اهمية ادوار المنظمات في وضع الخطط والبرامج واللجان المعنية.

ولفتت الى ان العالم ينشر ثقافة الاستعداد للكوارث للحد من مخاطرها وتخفيف اثارها ومواجهتها مشيرة الى بروز ادوار تطوعية صادرة عن كفاءات وطنية ذات خبرات تراكمية.

ويشارك في الورشة كل من الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والدفاع المدني والجمعية الكويتية لحماية البيئه وجمعية الهلال الاحمر.

