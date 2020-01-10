أول النهار

كشفت مصادر دبلوماسية لـ «النهار» عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الى الكويت الاسبوع المقبل وبانتظار تاكيد موعدها من الخرطوم. وقالت المصادر ان هذه الزيارة تأتي في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين وفضلا عن تقديم الشكر للكويت لدعمها الكامل للسودان وشعبه مشيرة الى ان المسؤول السوداني سيجري مباحثات مع الجانب الكويتي بخصوص الاوضاع في السودان والعلاقات الكويتية السودانية فضلا عن الاوضاع في المنطقة. واشارت المصادر الى ان المباحثات ستتطرق أيضاً للعلاقات الثنائية في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي وأهمية تبادل الزيارات والعمل على استمرارها بين الدولتين، وقدرة السودان على تجاوز الصعوبات الاقتصادية.

