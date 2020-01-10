الأولى

وضع مجلس الأمة أمس النقاط على الحروف قبيل حسم اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة المقسومة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية التي سترسل الى المجلس قريبا بعد صدور المرسوم رقم 1/2020 من الحكومة باحالتها الى المجلس.

جاء ذلك بعدما ثمن عدد واسع من النواب جهود مختلف الاطراف المعنية بهذا الملف التي اثمرت توقيع الاتفاقية.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: شهادة اقولها للتاريخ ان سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان اكثر من متعاون في ابرام الاتفاقية، وكان كما وعد كويتيا سعوديا وليس سعوديا كويتيا، حيث اعلى من شأن الكويت ودورها التاريخي في نصرة الملك عبدالعزيز الذي اعتبره اكثر مما قدمته المملكة من موقف اخوي مشرف مساند للكويت ابان الغزو العراقي للكويت. وقال الغانم: بناء على رغبة سمو امير البلاد اجتمعت بسمو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي اخبرني ان توجيهات ورغبات سمو امير البلاد بمثابة أوامر.

وزاد الغانم: لم اخالف المادة 50 من الدستور بل طبقتها فعليا وتعاونت مع الحكومة، مبينا ان الكويت ستعوض السعودية عن المباني التي سيخليها الجانب السعودي من الأراضي الكويتية وستقام في مناطق اخرى في السعودية وغير صحيح ان التعويضات ستبلغ مليارات الدنانير.

واشار بقوله: الاتفاقية تمنع كثيرا من سوء الفهم الذي كان يحدث في السابق، وغير صحيح انتقاصها من حدود وأراضي الكويت.

وافاد الغانم بان تأكيد السيادة كان هو الجزء الأهم في الاتفاقية وكل ما تم كان برعاية ورغبة من حضرة صاحب السمو امير البلاد وخادم الحرمين الشريفين، والهدف من هذه الجلسة الخاصة توضيح الأمور التي يدور حولها اللبس، وهذه الاتفاقية حققت الكثير من الأمور التي لم تكن موجودة سابقا.

وشدد على وجوب الا تكون الخصومة السياسية على حساب الكويت قائلا: انا انفذ كل ما رسمه لي سمو امير البلاد وكنت على تنسيق مستمر مع سمو رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية. واستطرد: قبل الاتفاقية كان الخط الفاصل بالمنطقة المقسومة بالنسبة لنا خطا حدوديا دوليا وبالنسبة للجانب السعودي خط تقسيم اداري، والاتفاقية حسمت هذا الامر، ومن يقل ان هناك خسائر في عدم انتاج النفط ارد عليه بان النفط موجود في الأرض ولم يتبخر وعلى المتباكين على توقف الانتاج ان يكون همهم عودة الانتاج.

من جهته اكد وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر التوافق بين الكويت والسعودية بشأن اتفاقية المنطقة المقسومة القائمة على ثلاثة مبادئ هي السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها وخط التقسيم وضمان حقوق كل طرف في الثروة.

وقال انه تم التوافق في اطار التفاوض وفق ثلاثة مبادئ الأول هو السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم اليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.

وأضاف ان المبدأ الثاني خط التقسيم وهو خط حدود نهائي بين البلدين اما المبدأ الثالث فهو ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة المقسومة باعتباره تعهدا قاطعا ملزما لكلا الطرفين.

واستعرض الوزير الناصر بنود الاتفاقية الملحقة والعناصر الرئيسة في مذكرة التفاهم قائلا انه تم اعتماد خط التقسيم خط حدود دولي بري بحري نهائي بين البلدين.

وأضاف ان كل دولة تمارس السيادة الكاملة على الجزء الذي ضم الى اقليمها من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها.

وبين الشيخ احمد الناصر ان ممارسة الشركات النفطية لأعمالها ستكون وفق القانون الوطني لكل دولة في القسم الذي ضم اليها وأصبح جزءا لا يتجزأ من اقليمها.

وقال ان هذه الاتفاقية تجلت فيها اسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحيات وتحصنت فيها العلاقات بروابط وعرى اخوية صادقة باعتبارها نموذجا فريدا قل نظيره بين دولتين شقيقتين.

من جانبه اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان توقيع المذكرة يعني عودة انتاج 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية 2020 وزيادة القدرة الانتاجية للكويت مع الالتزام بحصتها من اوبك.

وأضاف ان ما لم يتم انتاجه من المنطقة المقسومة لم يشكل خسارة مادية فعلية اذ ظلت تلك الكميات في المكامن ليتم انتاجها في فترة لاحقة ما عزز من قدرة المكامن في تلك المنطقة. وقال الفاضل ان توقيع مذكرة التفاهم يعني تطوير انتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا وهي حصة الكويت من حقل الدرة.

وأضاف ان توقيع مذكرة التفاهم يعني ايضا زيادة احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي كما يعني حصول الكويت على منفذ بحري جديد لتصدير حصتها من نفط المنطقة المقسومة. وأشار الفاضل الى بعض النتائج المثمرة التي اسفرت عنها الاتفاقية منها الاتفاق على الاسراع في اعادة الانتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة وبدء العمل بهما.

واضاف ان من النتائج ايضا التأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك عبر العمليات المشتركة والذي سينظم عمليات الاستكشاف وتطوير الانتاج في المنطقة ويحقق الاستغلال الأمثل وتعظيم العوائد الاستثمارية من الموارد الهيدروكربونية المشتركة في المنطقة.

وافاد بان من النتائج كذلك الاتفاق على الاسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة والاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل للعمليات المشتركة البرية والبحرية ما سيسهم في كفاءة وسرعة القرارات التي من شأنها تسريع تنفيذ المشاريع وتطويرالحقول المشتركة.

وذكر انه من نتائج الاتفاقية ايضا الاتفاق على اعفاء الشركات التي ترعى مصالح الطرفين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من اي ضرائب او رسوم بما فيها الرسوم الجمركية التي كانت لها تبعات مالية على الطرفين.

وأشار الفاضل الى انه فيما يخص منطقة الزور تم الاتفاق على ان تخلي شركة شيفرون العربية السعودية منشآتها ومبانيها الادارية والسكنية والأرض المقامة عليها والمقدرة بـ 0?7 كيلومتر مربع في منطقة الزور وبشكل نهائي خلال خمس سنوات، على ان يتم تسليم هذه المنشآت والمباني الموجودة الى حكومة الكويت بحالتها وفي موقعها بعد ان يتم عمل التقويم اللازم لها من خلال ثلاثة بيوت خبرة عالمية مختصة ودفع حكومة الكويت التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية لاخلائها.

وعن مرافق التصدير في منطقة الزور والمملوكة حاليا لشركة شيفرون العربية السعودية والتي تقع على مساحة 1?2 كيلومترمربع اكد الفاضل انه تم الاتفاق على ان تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج بدفع نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم مناسب يتم تكليف ثلاثة بيوت خبرة عالمية مختصة بعمله واجراء الفحص النافي للجهالة لتصبح مرافق التصدير بحالتها وفي موقعها مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج لتدار من خلال عمليات الوفرة المشتركة اسوة بعمليات الخفجي المشتركة ما يوفر منفذا بحريا جديدا لتصدير حصة الكويت من نفط المنطقة المقسومة.