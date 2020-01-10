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قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس ان مجلس الامة استمع الى عرض من قياديي الجهات الحكومية المعنية حول استعدادات تلك الجهات للتعامل مع أي مستجدات إقليمية تشهدها المنطقة.

وقال الغانم في كلمة عقب انتقال مجلس الامة في جلسته الخاصة من السرية الى العلنية بعد الانتهاء من بند استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الإقليمية ان «وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ادلى بيانا حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها». واضاف انه بعد ذلك تحدث كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي ومدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية والعسكرية لتفادي أي خطر خارجي أو داخلي. واوضح انه تحدث كذلك كل من وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا ووكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ومسؤولي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية حول الإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوافر لكل منهم سواء ما يتعلق بالأدوية والمواد الغذائية. وتابع انه تحدث ايضا وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإعلام الخارجي وشؤون الاخبار والبرامج السياسية فيصل المتلقم عن خطة وزارة الاعلام للطوارئ. وبين ان عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة الاستعدادات الحكومية جاء استنادا إلى المادة (69) من اللائحة الداخلية، مشيرا الى ان المجلس ناقش أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع. ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة الخاصة على ان يعقد المجلس جلسة عادية في 21 يناير الحالي.