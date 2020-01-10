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الفاتيكان (روما) - كونا: أشاد بابا الفاتيكان فرانشيسكو أمس بجهود سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في حل النزاعات ودور سموه الانساني لصالح تحقيق الاستقرار والسلام. وقال سفير الكويت لدى سويسرا والمحال الى الفاتيكان بدر التنيب لـكونا ان ذلك جاء في لقاء مع البابا على هامش اللقاء السنوي التقليدي برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الفاتيكان. وقال التنيب انه رفع الى البابا في هذه المناسبة تحيات سمو أمير البلاد وتهانيه بحلول السنة الجديدة وتمنياته بان تعم فيها اجواء السلام والتآخي لخير البشرية وشعوب العالم. واضاف إن البابا اشاد بالدور الريادي لسمو الأمير في دعم قيم الحوار البناء والعيش المشترك والتعاون في العلاقات الدولية واعرب عن تقديره لرعاية سموه ودعمه للعمل الانساني وجهوده المشهودة لتعزيز السلم والاستقرار. وأشار التنيب الى تأكيد البابا على اهمية الحوار والتعاون بين الاديان من اجل السلام العالمي لاسيما بين المسيحية والاسلام مستشهدا بزيارتيه التاريخيتين للامارات والمغرب وتجديد دعوته لاحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية. وثمن التنيب دعوة البابا الى ايجاد حلول للصراعات والأزمات الطويلة من سورية واليمن وليبيا لانهاء المعاناة الانسانية مشيدا بمطالبته خفض حال التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.