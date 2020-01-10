الأولى

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح ان مراجعة قانون المرورالجديد شارفت على الانتهاء وانه في مرحلة الصياغة الأخيرة وسيكون رادعا لكل حالات الاستهتار والرعونة والإهمال.

واكد الصالح اثناء مناقشة مجلس الامة امس الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه اهمية تطبيق القانون في المرور والضبط والربط المروري، مبينا ان هذا ما لمسه خلال الفترة الماضية اثناء زيارته الإدارة العامة للمرور.

وشدد على ان ما اثاره بعض النواب حول التنقلات في وزارة الداخلية والواسطة لن يكون موجودا في الوزارة.

وعبر عن خالص تعازيه لأسر المواطنين والمقيمين الذين وافتهم المنية بسبب الحوادث المرورية الأليمة التي وقعت نتيجة الرعونة والاستهتار.

واعرب عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الداخلية وممثلي قطاعات المرور والعمليات والنجدة على جهودهم المبذولة لتطوير العمل ولنشاطهم المستمر لتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وفي ذات السياق وافق المجلس على توصيات للحد من الانفلات المروري، تضمنت تطبيق عقوبات رادعة وتخصيص حارات للدراجات الهوائية، وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر. ونصت التوصيات على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية، وتنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقون بسبب تجاوزهم قانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.

ونصت كذلك على إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يوميًّا في مشاكل مرورية وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات التي تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب يوميًّا بإرباك الشوارع والسائقين.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة جميع الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.

وتطرقت الى إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائه في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري بفترة الذروة، وتعديل قانون الجزاء بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل الخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو إخلالا جسيمًا بأصول قيادة السيارات.

وأشارت الى زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة في الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع المدارس بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس، وكذلك إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.

وجاء في التوصيات تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد.

وطالب نواب بقانون متكامل للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح، يتضمن عقوبات رادعة تحد من مظاهر الانفلات المروري والرعونة وعدم احترام القانون، معتبرين أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب.

وأشاروا إلى أن حوادث الطرق تسببت في وفيات وفقدان أعزاء وخلفت حالات إعاقة بأعداد كبيرة، مؤكدين أن أعداد الحوادث المرورية سجلت رقمًا قياسيًّا عالميًّا يحتاج إلى إعادة النظر في القوانين لتحقيق الانضباط في الشوارع.

وقالوا إن معظم دول العالم لديها هيئة مركزية تختص بتنظيم النقل الجماعي، مطالبين بتفعيل دور الهيئة العامة للطرق وتعديل قانونها لتحقيق ذلك الأمر.

وحمل نواب تردي أوضاع الطرق دورًا في زيادة الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة وخاصة طريقي الوفرة والسالمي، معتبرين أن هيئة الطرق منذ إنشائها لم تقدم رؤية واضحة لتحسين أحوال شبكة الطرق والخدمات.