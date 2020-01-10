الأولى

أطلقت شركة البترول الوطنية الكويتية حملة توعوية ميدانية تستمر لعدة أيام، بهدف تعريف الجمهور بنظام الخدمات الرقمية في محطات تعبئة الوقود التابعة لها، والتي كانت الشركة قد استحدثته في وقت سابق. وينتشر موظفون من الشركة في هذه المحطات، لتقديم الشرح والدعم الفني لعملائها، وتوضيح طرق استخدام النظام، الذي يمكنهم من دفع قيمة مشترياتهم من الوقود عبر ثلاث طرق، هي البطاقة المدنية، وتطبيق E-Petrol على الهواتف الذكية، والقسائم الإلكترونية. ويعد التوسع في الخدمات الرقمية هدفا رئيسا للشركة يتماشى مع استراتيجيتها بعيدة المدى 2040، فيما جاءت هذه الخدمة الجديدة كثمرة للتعاون بين الشركة ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. ويحل النظام الرقمي محل نظام البطاقات الممغنطة، التي تتطلب جهدا وكلفة في طباعتها وتوزيعها على المستخدمين، ويعد خطوة أولى نحو مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تعتزم الشركة تقديمها للجمهور مستقبلا. ويتعين على الراغبين بالاستفادة من خدمات النظام الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية للمحطات epetrol.knpc.com? لإنشاء حساب شخصي، ثم تفعيل البطاقة المدنية، والحصول على رقم سري، وإيداع رصيد نقدي، وأخيراً تحميل التطبيق، أما القسيمة الإلكترونية فهي خدمة تتيح للمستخدم الاستفادة من حساب عائد لشخص آخر مسجل في هذا النظام.