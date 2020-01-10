الأولى

عواصم - الوكالات: تبادلت واشنطن وطهران رسائل التهدئة عبر منصة الامم المتحدة لتنهيا توترا دام نحو اسبوع شهد تبادلا لضربات جوية وصاروخية حيث اكدت واشنطن انها لا ترغب في استخدام القوة العسكرية ضد ايران، وأنها مستعدة للتفاوض معها «دون شروط مسبقة» فيما اعلنت طهران انها لا تسعى الى التصعيد او الحرب مع الولايات المتحدة في حين رحب الكونغرس الاميركي بتجاوز مرحلة التصعيد لكن النواب الديموقراطيين قرروا المضي في التصويت على مشروع قرار يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب ضد الجمهورية الاسلامية..... (طالع ص 15-14).

وكتبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، في الرسالة التي وجهتها للأمم المتحدة ان واشنطن «مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع ايران لمنع تعريض السلام والأمن الدوليين لمزيد من الخطر او للحيلولة دون حدوث تصعيد من جانب النظام الايراني». واعتبرت كرافت ان قائد فيلق القدس الايراني قتل سليماني في بغداد يوم الجمعة الماضي كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

في المقابل بررت ايران كذلك اعمالها مستندةً الى المادة51 في رسالة لمجلس الأمن وكتب مجيد تخت روانجي مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة ان ايران «لا تسعى لتصعيد او لحرب» بعد ان مارست حقها في الدفاع عن النفس بالقيام «برد عسكري محسوب ومتناسب يستهدف قاعدة جوية اميركية في العراق».

الى ذلك اكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس في لقاء مع شبكة «سي بي اس نيوز» الأميركية ان الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن ايران «طلبت من ميليشيات موالية لها عدم مهاجمة اهداف اميركية ومدنيين».

وقال «نتمنى ان تجد تلك الرسالة صدى». في غضون ذلك اطلق اعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونغرس الأميركي نداء موحدا نادرا طالبوا فيه باحتواء التصعيد العسكري في مواجهة ايران.

وأيد الديموقراطيون الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لترامب خطاب التهدئة الذي اعتمده الرئيس. وأقر السيناتور روبرت ميننديز ان «خطاب الرئيس ما كان يمكن ان يدفع اكثر باتجاه التهدئة». وبالرغم من ذلك يصوّت النواب الأميركيون على مشروع قانون طرحه الديموقراطيون يحدّ من قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التحرّك عسكريا ضد ايران،