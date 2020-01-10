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طهران- أ. ف. ب: أعلنت السلطات الإيرانية أن الطائرة الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران، في حادث مأساوي أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، استدارت للعودة نحو المطار بعيد إقلاعها إثر مواجهتها «مشكلة» لم يتم تحديدها، بينما انضم خبراء أوكرانيون إلى التحقيق امس لبحث 7 فرضيات بينها اسقاط الطائرة بصاروخ ايراني أو بعمل إرهابي من داخلها.

وذكرت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد دقيقتين من تحليقها عندما بلغت ارتفاع ثمانية آلاف قدم (نحو 2400 متر). وأعلنت المنظمة أن «الطيار لم يبعث بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية». وأضافت أنه «بحسب شهود العيان شوهد حريق بالطائرة، ازدادت حدّته» وأوضحت أن «الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية) استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار» عند تحطمها فوق متنزه في شهريار المدينة الواقعة على بعد عشرين كيلومترا غرب العاصمة الايرانية. من جهته، قال وزير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف، إن الفرضيات التي تتم دراستها تشمل اصطداما بجسم آخر في الجو وصاروخا من منظومة إيران الدفاعية وانفجار محرّك ناجم عن عطل تقني وانفجارا على متن الطائرة جرّاء «عمل إرهابي»، لكن دانيلوف قال انه لا سبب لديه حتى اللحظة للاعتقاد بأن الطائرة تعرّضت لضربة صاروخية. ودعت كل من كندا والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب حادثة الأربعاء التي وقعت بعد وقت قصير من إطلاق طهران صواريخ باتجاه قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد.