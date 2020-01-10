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القدس المحتلة- الوكالات: أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت انه يسعى الى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة الى مليون خلال عقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو 400 ألف مستوطن. ويستمد الوزير المتشدد معظم تأييده من المستوطنين، ويقود حزب «اليمين الجديد» في انتخابات مارس المقبل.

وكان يتحدث في مؤتمر بالقدس بشأن تغيّر سياسة واشنطن حول المستوطنات في نوفمبر بحيث لم تعد تعتبرها غير شرعية. وقال الوزير، الذي حضر المؤتمر بصحبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والسفير الأميركي ديفيد فريدمان، ان «هدفنا هو أنه خلال عقد، سيعيش مليون مواطن اسرائيلي في يهودا والسامرة» (الاسم الذي تستخدمه اسرائيل لوصف الضفة الغربية المحتلة). ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية تصريحات وزير الدفاع بـ«العنصرية» وقالت انها «تعكس الطبيعة الاستعمارية التهويدية لصفقة القرن»، في اشارة الى خطة السلام الأميركية المنتظرة لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. واعتبر بيان الوزارة أن تصريحات بينيت تشكل «اعترافات رسمية بالتورط في جريمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية». وأعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في نوفمبر أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية. وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من اسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.